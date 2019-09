HISTOIRE DU SÉNÉGAL- CONTREVÉRITÉ ET HÉRÉSIE SUR LA FAMILLE NDIEGUENE

Suite à la publication de l’ouvrage sur l’Histoire Générale du Sénégal,il y a été cité , nommément, notre père et guide,ELHADJI AMADOU SAKHIR NDIEGUENE, « BOROM PILYANE Bi »,comme faisant partie des figures religieuses sorties de l’école du Vénérable Cheikh Elhadj Malick SY : C’EST UNE CONTREVÉRITÉ , UNE HÉRÉSIE , UNE TOTALE MÉCONNAISSANCE DE CETTE GRANDE PERSONNALITÉ , DE SON VÉNÉRABLE PÈRE ELHADJI AMADOU BARO NDIEGUENE DE THIES et même de leur famille ! J’espère que la commission de la rédaction de cet important ouvrage,avec à sa tête l’honorable Professeur IBA DER THIAM , voudrait bien rectifier et s’informer à bonne source pour éviter de tels impairs de parti pris et /ou d’insulte à la mémoire de ces grands hommes qui font la Foi et la fierté de millions de fidèles à travers le monde.

SERIGNE AMADOU CISSE NDIEGUENE

IBN ELHADJ MOUHAMED SAKHIR

PORTE PAROLE DE LA FAMILLE NDIEGUENE DE THIES