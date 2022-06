Le mensonge de Sonko et Habib Sy sur Wade…Le vieux est malade

Lors de la manifestation du 08 juin, Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor et leader de Pastef, a déclaré avoir parlé à Abdoulaye Wade…Votre site préféré vous dévoile le grossier mensonge de sonko appuyé dans son entrerpise de saupoudrage par Habib Sy l’ancien ministre et directeur de cabinet de Me Abdoulaye Wade…

Décidément rien n’arrête les opposants quand il s’agit de la conquête du pouvoir. Toutes les inventions sont bonnes pour faire peur à l’adversaire. Quitte à former des coalitions virtuelles pour mettre la pression sur le pouvoir. La pseudo entente entre la coalition Wallu Sénégal de Me Abdoulaye Wade et Yewwi Askan Wi de Sonko aux élections législatives a accouché de listes irrecevables. Et aujourd’hui, c’est une « inter coalition Wallu Sénégal-Yewwi Askan Wi » qui naît sur les braises de leur union aux législatives…Mais tout cela sans l’aval de Me Abdoulaye Wade. Révélations sur un deal grossier.

Le vendredi 3 juin, au siège du Parti Républicain pour le Progrès/Diisóo ak Askan Wi de Déthié Fall, c’était le lancement de l’inter-coalition « Wallu Sénégal – Yewwi AsKan Wi ». Et lors de cette conférence, Habib Sy, l’ancien ministre de Wade et président du Parti « Espoir et Modernité/Yaakaar U Réew Mi » a magnifié la puissance de l’inter coalition en évoquant le poids des ténors de cette nouvelle union politique.

« Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade, le Président Mamadou Lamine Diallo et le Mamadou Lamine Thiam, sans oublier le Président Khalifa Ababacar Sall, le Président Ousmane Sonko, Serigne Moustapha Sy du PUR, la dame Aida Mbodj et tous les autres, si tous ces gens font face à une personne, celle-ci ne pourra jamais dormir à tête reposée » a dit Habib Sy avant d’ajouter cette bourde : « C’est pourquoi je dis que c’est (ndlr : YEWWI ASKAN WI-Wallu Sénégal) une coalition historique, mais une coalition politique de destruction massive… ». Mais sauf qu’Habib Sy et la coalition Yewwi de Sonko ne disent pas toute la vérité…

Une coalition est une « réunion momentanée de puissances, de partis ou de personnes dans la poursuite d’un intérêt commun ». Et une « inter coalition » comme mentionné dans le communiqué de Wallu et Yewwi est la « rencontre de deux ou plusieurs coalitions » qui sont autonomes les unes des autres. Donc l’inter coalition n’est pas une force politique mais un assemblage politique qui peut à tout moment se décomposer comme un château de cartes. Cette inter coalition est le premier fondement d’une tromperie politique perpétrés par la bande à Sonko.

Le second mensonge des Sonko, Habib Sy et compagnie, c’est d’évoquer la présence d’Abdoulaye Wade dans cette « inter coalition ». Xibaaru va vous faire une révélation sur le mensonge grossier des « irresponsables » de la coalition Yewwi Wi et Wallu Sénégal. « Abdoulaye Wade ne sait rien de ce qui se passe entre Wallu et Yewwi. Il n’est pas en mesure de se battre politique car il ne se porte pas bien. Toutes les décisions sont prises au Qatar et Karim serait celui qui prend toutes les décisions sans consulter son père…D’ailleurs Wade est écarté de tout centre de décisions » nous dit une source présente à Versailles…avant de nous faire une révélation terrible…

« Ce que les Sénégalais ignorent c’est que Me Abdoulaye Wade, 96 ans (101 ans selon des témoignages de l’arrière-pays) ne serait pas très bien portant. Il a plus besoins de sa famille biologique que d’une famille politique. Le Vieux a rangé la politique dans ses tiroirs. Il voudrait bien profiter de ses enfants et petits-enfants. » dit-il amèrement avant de conclure :

« Malheureusement Karim Wade est loin de lui et ses seuls petits enfants sont les filles de Karim qui sont à Doha avec leur père. La fille Sindiely est toujours absente. Abdoulaye Wade vit des moments difficiles et à cet âge il a plus besoin d’être entouré que d’aller se battre sur un champ politique. Le vieux n’a pas la fin qu’il mérite avec son fils qui traîne son nom et sa réputation dans ses vengeances politiques ».

Telle est la triste réalité que vit en ce moment le héros de la première alternance. Et son fils Karim Wade qui prend des décisions avec Sonko, lui fait porter le chapeau. Habib Sy qui manipule Sonko avec l’aide de Karim Wade, participe à ce mensonge pour pouvoir exister dans la coalition Yewwi Askan Wi avec son parti « Espoir et Modernité » qui n’a jamais participé à une élection. L’inter coalition Wallu-Yewwi Askan Wi » est un montage politique grossier basé sur le mensonge. Et c’est le vieux Abdoulaye Wade qui est utilisé comme un jouet politique par les Karim Wade, Ousmane Sonko et Habib Sy…

La Rédaction de xibaaru