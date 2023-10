Le mensonge qui a mis Sonko en colère…Il prend ses distances avec le leader du…

Ousmane Sonko est en prison et certes dans le coma…Mais il a accès aux informations par ses avocats. Et il n’hésite pas à donner des instructions à ses avocats qui informent les responsables. Et depuis deux semaines, une information parvenue aux oreilles de Sonko l’a mis dans une colère noire. Le Patriote en chef s’est déchaîné sur ses avocats et leur a donné des instructions. Une source interne a informé xibaaru de cette colère du leader du défunt parti Pastef et qui a pu bien le mettre dans cet état…

Ousmane Sonko est en colère. Et il l’a fait savoir à ses avocats. A l’origine de cette colère, une information parue il y a deux semaines et qui lui a été rapportée par ses avocats. Sonko n’y croyait pas car cette information le mettait en scène dans le rôle d’un trompeur et cachotier. Ousmane Sonko apparait comme étant quelqu’un qui passe tout son temps à distiller de fausses informations afin de manipuler l’opinion.

Xibaaru a été informée par une source proche du chef du Pastef. La famille du leader de l’ex Pastef a été aussi choquée par cette information. Xibaaru vous donne l’exclusivité.

Tout est parti de la déclaration du guide des Moustarchidines au lendemain du Maouloud, à l’occasion de la rencontre traditionnelle qu’il organise au Champ de course de Tivaouane : « Est-ce que vous savez que Ousmane Sonko a parfois simulé être dans le coma pour ne pas s’entretenir avec certains leaders de Yewwi Askan Wi ? Eh oui, parce que tout ce qui devait être dit, nous en avons déjà discuté, lui et moi avant. C’est pourquoi quand certains venaient pour le voir, il simulait une crise et les docteurs venaient dire aux visiteurs qu’il ne pourrait recevoir personne ».

Lorsque cette information est parvenue à Sonko, il a piqué une grosse colère contre ce qu’il qualifiait de « diffamation ». Sonko s’est senti mal à l’aise au point de donner des instructions sur son compagnonnage avec le PUR. Il a demandé à ses responsables de prendre leurs distances avec le PUR. Ousmane Sonko a été choqué par cette information. En fait, ce qui se passe le met mal à l’aise avec les autres leaders de Yewwi Askan Wi.

Il peut même donner l’impression à certains leaders de Yewwi Askan Wi qu’il avait consciemment refusé de les recevoir lorsque ces derniers étaient à l’hôpital Principal pour lui transmettre le message du Khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui lui demandait de mettre fin à sa grève de la faim en lui remettant en même temps des dattes de sa part. Le discours de Serigne Moustapha Sy sonne comme si Ousmane Sonko avait à cette occasion, refusé de recevoir les autres leaders de Yewwi Askn Wi qui étaient aussi des émissaires du guide religieux.

Ce qui apparaissait comme un manque de considération vis-à-vis de ses leaders et du khalife général des mourides de la part d’Ousmane Sonko. Ensuite, c’est comme si certaines décisions concernant les activités de Yewwi Askan Wi sont prises exclusivement par Ousmane Sonko et Serigne Moustapha Sy à l’insu des autres leaders de cette coalition qui ne font que les suivre en appliquant leurs directives.

C’est pourquoi Ousmane Sonko se trouve indisposé par cette information qui peut même créer une déchirure au sein de la coalition. D’ailleurs Aïda Mbodj a même réagi mais c’était pour démentir l’information car celle-ci ne fait que discréditer les autres leaders de Yewwi Askan Wi aux yeux de l’opinion. En tout cas, cette affaire n’arrange pas les choses au sein de Yewwi Askan Wi.

D’autant qu’Ousmane Sonko a besoin plus que jamais de la cohésion dans les rangs de Yewwi Askan Wi pour que la coalition puisse lui apporter le soutien qu’il faut en lui manifestant sa solidarité dans l’épreuve où il se trouve confronté.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn