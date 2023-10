L’opposition affaiblie…elle perd un important électorat

La course pour le Palais fait rage. La mouvance présidentielle veut conserver le pouvoir. Pour ce faire, elle a tout misé sur le premier ministre, Amadou Ba. Pour sa part, l’opposition a misé sur de multiples candidats. Des hommes et femmes qui doivent barrer la route à Amadou Ba. Cette opposition est en train de perdre toutes ses chances de remporter une victoire face à la toute puissante machine politique de Benno Bokk Yakaar (BBY). L’atout majeur del’opposition disparaît des radars et se noie dans les profondeurs des Océans.

BBY est un sacré morceau. Avec ou sans Macky Sall qui a décidé de ne pas se présenter pour un autre mandat, la coalition au pouvoir reste un véritable danger pour l’opposition. La mouvance présidentielle a gagné toutes les élections depuis 2012. Si elle y arrive, c’est parce qu’elle regroupe les plus grands partis. Des partis qui ont une très grande expérience des élections. Mais aussi de grandes bases politiques. L’APR, l’AFP et le PS sont les trois partis les plus représentatifs de cette coalition. Ils ont réussi à réduire une opposition divisée à sa plus simple expression.

La force de cette coalition réside dans le fait qu’elle possède un électorat fixe. Les personnes qui votent pour Benno sont les mêmes depuis 2012 à quelques exceptions près. Tout le contraire de l’opposition. Les choses sont plus compliquées pour celle-ci. L’opposition est divisée en deux parties. Une opposition de salon archaïque. Elle est dirigée par les anciens opposants. Les mêmes qui se sont battus contre Abdoulaye Wade. Il s’agit de la bande à Mamadou Lamine Diallo, communément appelée les opposants de salon.

La seconde partie n’est autre que l’opposition radicale. Elle est conduite par une nouvelle race de politiciens. Des leaders très jeunes, hostiles au système en place. Elle est dirigée par le tonitruant Ousmane Sonko. Le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi à s’imposer devant ses camarades. Mais cet avantage est devenu un véritable problème pour une opposition au coude à coude avec Benno Bokk Yakaar.

L’arrestation et l’emprisonnement de Ousmane Sonko freine considérablement l’opposition. La majorité des leaders qui s’opposent à Macky ne lui arrivent pas à la cheville. Le maire de Ziguinchor avait un style qui a conquis une bonne partie de la jeunesse. Depuis qu’il est derrière les barreaux, bon nombre d’entre eux ont perdu espoir. Ils se sont lancés sur la voie de l’émigration clandestine. Ce sont des milliers de jeunes qui atterrissent dans les côtes espagnoles chaque jour. Un raz-de-marée humain qui ne dit pas son nom.

Cet exode massif des jeunes est un véritable handicap pour l’opposition. Ousmane Sonko et ses camarades sont en train de perdre leur électorat. Chaque départ est égal à des électeurs perdus. Et cela, les patriotes en sont bien conscients. S’ils s’inquiètent des départs massifs ce n’est pas uniquement par bonté de cœur. L’ex Pastef et ses alliés savent qu’ils auront toutes les peines du monde pour se faire élire sans cette jeunesse qui n’a d’yeux et d’oreilles que pour le PROS (Président Ousmane Sonko).

Ce qui fait dire à de nombreux sceptiques que l’Etat du Sénégal est derrière cet exode massif. Les colporteurs de cette théorie sont, pour la plupart, des membres de l’ex Pastef. Le plus grand insulteur de marabout, à savoir Akhenaton, l’a signalé dans l’une de ses publications. Selon lui, le gouvernement de Macky Sall et l’Espagne seraient de connivence pour saboter la présidentielle. Ce qui en dit long sur la peur qui anime l’opposition. Et il y a de quoi l’être. Si l’un des leurs n’arrive pas au pouvoir, tous leurs projets tomberont à l’eau. Ce qui devrait pousser le maire de Ziguinchor à sortir de son orgueil et demander à ses partisans de parrainer l’un des candidats de l’opposition.

Quoi qu’il en soit, l’opposition est face à un énorme problème. Sans la jeunesse, elle est dans l’incapacité de gagner face à la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais le départ massif des jeunes est un couteau à double tranchant. Ce n’est pas uniquement l’opposition qui va en pâtir. Le champion de Macky aura aussi besoin des jeunes s’il veut toujours passer au premier tour !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru