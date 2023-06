Le MFDC…un boulet pour PASTEF ou inversement ?

MFDC pour Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance. Il se veut un mouvement politique de libération nationale. Plus de 40 ans de lutte à son actif suffisent amplement à attester sa longévité et son endurance.

PASTEF pour Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité. Légalement constitué, ce parti politique avec son leader Ousmane Sonko incarne à ce jour le leadership de l’opposition radicale au régime du président Macky Sall.

Nonobstant la différence consubstantielle à leur création, souvent, les militants respectifs du MFDC et de PASTEF s’oublient dans leurs rapports mutuels, oublient même leurs domaines de définition respectifs, la Casamance pour le premier et le Sénégal pour le second. Ils oublient par conséquent jusqu’à leur vocation et leurs objectifs, du reste fatalement et diamétralement opposés.

C’est si vrai que, par exemple, un certain Oumar Sané dit Baytoulaye, qui vient d’être alpagué par l’armée, passe pour un exalté, concomitamment sinon successivement, du MFDC, du président gambien déchu Yaya Jammeh et d’Ousmane Sonko. D’autres avant lui, dont les attaches au MFDC se sont évanouies avec le temps, ont été arrêtés et jetés en prison lors des troubles de mars 2021, pour leur accointance obscure avec Ousmane Sonko et son parti.

En réalité, quoiqu’ils agissent de la sorte à titre personnel, ces aventuriers solitaires font plus de mal au MFDC qu’ils ne sont utiles à PASTEF. D’ailleurs, Baytoulaye s’est particulièrement signalé ces derniers temps, au moyen d’enregistrements audio, par des insultes et des propos diffamatoires à l’encontre de Kamougué Diatta, ancien chef de guerre du MFDC, poussant le paradoxe jusqu’à l’accuser, à tort bien évidemment, d’être de ces ex-maquisards prétendument utilisés par l’Etat pour salir la cause d’Ousmane Sonko. Et pourtant, Baytoulaye et Kamougué ne se connaissent point, ils ne se sont jamais parlé ni croisés. C’est dire à quel point ces aventuriers solitaires portent préjudice au MFDC.

Aussi, dès sa création, le discours et la charte fondatrice de PASTEF eussent dû éveiller la méfiance et la défiance, et les mensonges ainsi que les propos diffamatoires réitératifs de son chef, susciter l’indignation et le mépris. Au lieu de cela, l’on opta pour la politique de l’autruche.

Puis survint le « phénomène Sonko », qui eût dû également alerter quant à son extrême dangerosité. Bien au contraire, et très rapidement, il prit la forme d’un slogan : « Sonko ololi ! », littéralement en diola : « Sonko le nôtre ! », particulièrement en Casamance et dans la diaspora casamançaise ; un slogan que nous dénoncions, pour notre part, comme une approche toxique et contre-productive tant sur le plan politique que social, et qui finit par se muer en actes d’intimidation et de menace puis bientôt de violence physique, passant alors de la parole violente à l’acte non moins violent. PASTEF ne fait pas la politique, il sème la terreur. C’est la même erreur, du reste, et pour son grand malheur, que le MFDC a commise à ses débuts.

Ousmane Sonko n’est pas ferré sur la politique ; il n’est pas non plus un homme d’Etat. Et si le patriotisme dans son acception universelle est la faculté de s’oublier pour ne songer qu’à la postérité, le sien propre a la particularité de l’enfermer dans un ego surdimensionné, précisément pour n’être chez lui qu’une tendance maladive à ne penser qu’à lui, ici et maintenant.

Ce fut donc en vain qu’en l’occurrence nous tirâmes la sonnette d’alarme dès les premiers frémissements de PASTEF, si l’on sait que nous le fîmes, non seulement à titre personnel, eu égard à notre éthique personnelle, mais assurément en vertu de notre responsabilité politique et morale en tant qu’autorité historique du MFDC.

Le « phénomène Sonko » est sans limites et n’épargne personne : même des personnalités casamançaises de haut vol s’y sont faites prendre. La peur des représailles de la part des ultras de PASTEF est naturellement passée par là, abolissant leur liberté de pensée et d’opinion. Mais plus pernicieuse encore est leur lâcheté face à l’arbitraire sociologique y relatif.

Si donc nombre de personnalités casamançaises de haut vol en sont réduites, au mieux, au silence, quid alors de nos frères du maquis qui, eux, c’est connu, ne savent ou ne peuvent voir au-delà des limites du maquis ? N’est-il pas tentant pour eux de trouver dans PASTEF – dont le tout premier leader s’avère être un Casamançais qui voudrait être aussi le tout premier Casamançais à accéder à la magistrature suprême du Sénégal – le prétexte de se reconnaître dans la personne d’Ousmane Sonko ? Qui plus est, son envie endiablée de succéder au président Macky Sall n’est-elle pas un formidable stimulant pour revitaliser ce qu’il reste des velléités, sinon indépendantistes du moins régionalistes, dans le maquis certes, mais également partout en Casamance et au sein de la diaspora casamançaise ?

Soit ! Mais de là à suggérer que le MFDC en tant que tel, avec notamment sa branche militaire, se serait engagé dans une lutte armée aux côtés d’Ousmane Sonko pour bouter hors du pouvoir le président Macky Sall ? A coup sûr, il y a ici une limite qu’aucun esprit sérieux ne saurait franchir. Car Ousmane Sonko devenu président de la République, chef des armées, n’aurait d’autres choix que de faire la guerre au MFDC. C’est clair et limpide, comme de l’eau de roche.

Certes, d’aucuns prétendent, et ils ont raison, qu’il y a eu, lors des dernières manifestations insurrectionnelles en date, l’irruption d’hommes armés dans la mêlée. Mais ils ont tort d’y voir la signature du MFDC.

Il faut le dire et le redire, et même le crier haut et fort, le MFDC n’est pas davantage un acteur du « mortal kombat » d’Ousmane Sonko, aux côtés des présumés jihadistes salafistes de service, que son chef de guerre Salif Sadio n’est mort, pour être déclaré mort le 22 mai 2023 par ceux qui attendent sa mort. Pas plus d’ailleurs que n’existe cet agenda que l’on prête à celui-ci, à la faveur duquel, tenez-vous bien, une rencontre aurait eu lieu, la nuit du 5 au 6 janvier 2023, entre d’une part une délégation de 13 notables du Blouf, dans le département de Bignona, accompagnant Ousmane Sonko, et d’autre part Salif Sadio.

Salif Sadio est déclaré l’ennemi public n°1 du Sénégal. Ce qui lui vaut l’honneur d’être l’homme le plus recherché du pays. Tandis qu’Ousmane Sonko, pour sa part, est le principal opposant radical au régime en place et passe par ce fait même pour l’homme politique le plus surveillé au Sénégal.

Treize personnes, et pas des moindres, plus Ousmane Sonko, se seraient donc invités cette nuit-là, comme par effraction, chez Salif Sadio. C’est-à-dire, autant de risques pour celui-ci de se faire repérer et neutraliser par l’ennemi.

De quelle espèce de folie Salif Sadio serait-il fou, au point de se payer le luxe d’une telle légèreté ?

Non ! sachons raison garder et faisons nôtre cette assertion qui veut que, dans l’adversité, y compris dans les pires moments, nous sachions respecter l’autre ; l’autre comme le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance, dont le patriotisme n’a d’égal que son nationalisme.

Dakar, le 12 juin 2023.

Jean-Marie François BIAGUI

Président du Parti Social-Fédéraliste (PSF)

Ancien Secrétaire Général du MFDC