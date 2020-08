La désinvolture dont fait preuve le ministre de la Justice Me Malick Sall face à la grève des travailleurs de la justice, devient insultante à l’endroit de tout le peuple. Depuis, plusieurs semaines, c’est tout le secteur de la justice qui est paralysé. Face à tout cela, le ministre de la Justice, Me Malick Sall affiche son mépris. Pourquoi le Président de la République Macky Sall laisse pourrir une telle situation et ne rappelle-t-il pas à l’ordre son ministre de la Justice.

Grève des travailleurs de la Justice : Le ministre Malick Sall insulte tout le peuple sénégalais

C’est le peuple sénégalais en entier qui est en train de souffrir aujourd’hui de la situation que connait le secteur de la justice. Les travailleurs n’entendent pas lâcher du lest. Ils exigent de leur ministre de tutelle la satisfaction de leurs revendications dont certaines font déjà l’objet de décrets déjà signés par le Président de la République Macky Sall ou alors de protocoles d’accord avec le gouvernement.

Aujourd’hui, c’est la responsabilité du ministre de la Justice Me Malick Sall qui se trouve totalement engagée. Le ministre défie le peuple sénégalais. Les contribuables éprouvent toutes sortes de difficultés pour entrer en possession d’actes administratifs tels que les casiers judiciaires, actes de mariage et autres certificats de nationalité… De nombreuses audiences ne peuvent pas tenir à cause de la situation. L’arrogance du ministre de la Justice qui laisse la porte fermée à toutes négociations avec les travailleurs, est la preuve que ce n’est pas avec lui que la situation va se décanter.

Alors que le Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) est toujours en grève, que fait le ministre ? De la provocation. « En autorisant au Centre de Formation judiciaire (CFJ) d’assurer pendant dix jours l’initiation d’agents de l’administration pénitentiaire au métier de greffier pour mettre à la disposition des Juridictions des greffiers ad hoc en cas de grève du SYTJUST, Monsieur le Ministre de la Justice vient de démontrer de manière irréfragable son manque de considération à l’Institution judiciaire. Par cet acte, il a par ailleurs démontré qu’il est prêt à faire régresser les travailleurs de la Justice plus particulièrement les greffiers. »

Selon le SYTJUST dans son communiqué de presse, le ministre verse tout simplement dans la provocation. « Mais pour autant, il est bon de rappeler à qui de droit que cette initiation n’est rien d’autre qu’une farce grotesque destinée uniquement à payer des per diem. En effet, une initiation sérieuse au métier de greffier requiert une durée de deux ans dont six mois de stage pratique. Le diplôme requis, pour accéder présentement à la formation, est la licence. Ainsi, il est évident que 38 matons mal formés ne pourront pas suppléer plus de 400 greffiers et plus de 800 acteurs administratifs de la Justice qui observent la grève. »

Se débarrasser du ministre de la Justice du gouvernement devient aujourd’hui la seule voie pour permettre au secteur de la justice de retrouver toute sa sérénité et de reprendre son fonctionnement normal.

La rédaction de Xibaaru