Communiqué du Mouvement NATIONAL DES ARABISANTS RÉPUBLICAINS (MNAR)

Le MNAR s’est réuni aujourd’hui, le 19 octobre 2023, en assemblée générale à la Permanence de l’APR pour examiner la situation politique nationale et internationale et définir des stratégies de remobilisation des arabisants et des domi daara, en vue d’une victoire éclatante du candidat Amadou Ba à la prochaine élection présidentielle du février 2024. Après plus de trois heures d’horloge d’échanges fructueux, l’assemblée a adopté la déclaration suivante.

✔ Considérant la nouvelle situation politique nationale marquée par le choix d’un

nouveau candidat pour représenter l’APR et la coalition Benno BOKK Yakaar à la présidentielle de 2024,

✔ Considérant la nécessité de capitaliser et de préserver les acquis du régime du

Président Macky Sall, marqué par de nombreuses réalisations en faveur des arabisants et des domi daara,

✔ Considérant les enjeux du moment et les défis liés aux tentatives multiples de

l’opposition amatrice et des forces occultes, qui ont envahi l’espace politique depuis quelques années, visant à déstabiliser la république, à manipuler la jeunesse et à désorienter les arabisants et les domi daara ,

✔ Considérant l’urgence d’apporter une réponse à la hauteur des attaques enregistrées,

✔ Considérant l’obligation d’instaurer un Etat de droit fort et propice à la bonne organisation de l’élection présidentielle,

✔ Considérant la situation en Palestine, précisément à la bande de Gaza avec les

derniers développements faisant état du bombardement d’un hôpital, par Israël en laissant plus de 400 victimes, dont des femmes et des enfants,

Le Mnar

⮚ Réaffirme son soutien au candidat Amadou Ba et manifeste sa volonté de l’accompagner et de le faire élire dès le premier tour;

⮚ Dénonce les mensonges de l’opposition visant à jeter l’opprobre sur le bilan

remarquable du Président Macky Sall, notamment son appui consistant aux daara et à l’enseignement arabe;

⮚ Invite le candidat Amadou Ba à s’inscrire dans une dynamique de consolidation

et d’amélioration des acquis concernant les daara, l’enseignement arabe et surtout le Franco-arabe, l’insertion des diplômés en langue arabe et la nomination des cadres arabophones de l’APR aux postes de responsabilités et dans les ambassades des pays arabes;

⮚ Exhorte le dit candidat à se lancer dans une démarche inclusive qui permettrait

aux différentes potentialités que regorge le parti, particulièrement les arabophones, à jouer pleinement leur partition pour l’attente des objectifs assignés;

⮚ Conseille les candidats dissidents du parti à faire une autocritique positive et à

reconsidérer leur lecture de la situation politique, afin de rentrer dans les rangs, car rien n’est encore tard pour corriger et être reconnaissant envers le Président Macky Sall;

⮚ Insiste sur l’obligation de l’Etat à faire régner l’ordre et la sécurité dans notre pays

et à faire face à toute tentative de sabotage, de déstabilisation et d’imposer la politique du chaos;

⮚ Exhorte les responsables du parti et de la coalition Benno Bokk yaakaar à

transcender les clivages politiques et personnels pour faire régner la cohésion, la solidarité et la collaboration sincère et franche;

⮚ Enfin, le Mnar apporte son soutien indéfectible au peuple plasticien frère victime

d’une politique d’épuration ethnique et religieuse et d’un génocide sans précédent;

⮚ Engage la communauté internationale à agir vite pour faire arrêter la tuerie des enfants et le bombardement d’hôpitaux et des civils à Gaza ;

⮚ Remercie le Président Macky Sall d’avoir pris une position claire et ferme devant cette tragédie humaine.

L’Assemblée générale