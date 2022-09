Le mouvement Tekki passe en revue l’actualité nationale

Le Secrétariat permanent du Mouvement Tekki s’est réuni le mardi 27 septembre 2022 à la permanence Moussa Ndiaye pour examiner la situation politique, économique et sociale du pays.

Le Mouvement, après avoir marqué par des prières la journée de recueillement des victimes du Joola, exprime sa solidarité avec les populations aux prises avec les inondations, aggravées par l’impéritie du régime et les travaux mal planifiés notamment dans la capitale, ainsi qu’avec l’inflation galopante et la cherté de la vie, qui témoignent de l’échec économique, social et politique du régime Benno Bokk Yakaar et de Macky Sall. La nomination tardive de Amadou Ba au poste de Premier ministre, malgré sa responsabilité directe dans le surendettement du Sénégal, est la preuve que Macky Sall et son régime n’ont ni solution, ni perspectives en matière économique pour notre pays.

Analysant la situation politique nationale, le Mouvement Tekki se félicite de la mobilisation populaire réussie dans le cadre de la coalition Wallu Sénégal et de l’Inter coalition Yewwi-Wallu, qui a permis la victoire de l’opposition aux élections législatives de juillet 2022.

Le Mouvement Tekki salue l’engagement de ses militants et responsables à tous les niveaux, qui n’ont ménagé aucun effort pour la mobilisation des parrainages et pour la victoire de l’Inter coalition. Il se réjouit des adhésions enregistrées dans les villes et dans les campagnes du Sénégal, ainsi que dans la Diaspora. Il exhorte l’ensemble des militants et responsables à accélérer le mouvement de vente des cartes de membre dans les départements et communes, pour la massification du Mouvement en vue de préparer l’alternative patriotique et citoyenne en 2024.

Dakar, le 27 septembre 2022

Le Secrétariat Permanent