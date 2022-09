Ousmane Sonko et la presse : quand le mensonge est hanté par la vérité !

Dans un État démocratique, le rôle de la presse est d’éclairer la lanterne du peuple à travers un débat fécond et éclairé pour barrer la route au populisme et au nihilisme. Ainsi, la presse sénégalaise a toujours été un acteur majeur de la vie politique de notre pays. Elle a contribué activement à l’avènement des différentes alternances démocratiques que nous avons connues. Cependant, en aucun moment de l’histoire de notre pays, la presse n’a été la cible d’un homme politique aspirant à accéder à la magistrature suprême. L’acharnement que le leader du PASTEF a pour la presse depuis un certain temps est consécutif à l’affaire sweet beauté.

Ainsi, le philosophe Spinoza, nous recommande de mettre entre parenthèses nos émotions lorsqu’il s’agit d’étudier objectivement un problème. Il disait « ni rire, ni pleurer, ni haïr mais comprendre. »

Comprendre la posture d’Ousmane Sonko, est l’objectif de ce texte.

Remarquons, qu’avant l’affaire sweet beauté chaque conférence de presse qu’il faisait, était rythmé par son jeu favori de questions – réponses. Nous nous rappelons du lancement, à la place de l’obélisque, de son livre, Solution, devant un parterre de journalistes et d’hommes de média, Ousmane Sonko a pris autant de questions qu’il n’en fallait, étalant son pédantisme à travers une grandiloquence usurpée.

Ainsi, les rapports heurtés entre Ousmane Sonko et la presse ne peuvent pas être compris sans la convocation des événements de mars 2021. En effet, les évènements du mois de mars 2021 sont un repère indispensable car, c’est à partir de ce moment qu’Ousmane Sonko est parvenu grâce à une communication unidirectionnelle à mettre la presse dans une position passive où elle ne peut être que récepteur, spectateur et consommateur de ses messages souvent mensongers.

Cette nouvelle posture vis-à-vis de la presse consistait d’abord à enterrer définitivement le débat sur l’affaire sweet beauté. Car, dans cette affaire, il a compris très tôt qu’il ne faudrait pas que la presse sénégalaise exerce son esprit critique. Après avoir accusé le Chef de l’État de complot, dont il n’a aucune preuve depuis mars 2021, il a automatiquement changé de format de communication. Puisque chaque question, que lui posera un journaliste, est susceptible de le mettre à nu.

Donc dans cette affaire pas question ! Point barre !

À partir de ce moment, l’équilibre était rompu entre l’information, la communication et la propagande. Et les deux derniers concepts l’emportaient largement sur le premier lors de ses face-à-face avec la presse.

Je crois fermement que la presse sénégalaise doit reprendre sa parole, car comme disait Jacqueline de Romilly, le 25 janvier 2007 dans l’émission Le Point que « La parole est le rempart contre la bestialité…. » D’ailleurs la bestialité, c’est ce qui fait triompher notre animalité sur notre humanité. La presse sénégalaise doit avoir le courage de poser le débat. Lorsqu’on oppose les discours aux discours, ceux qui sont véritables et convaincants confondent et dissipent ceux qui n’ont que le mensonge et la supercherie comme support. Ce débat ne peut pas être occulté jusqu’en 2024, surtout que le principal concerné joue contre la montre sous le manteau de candidat déclaré à la prochaine présidentielle. En s’attaquant de manière prophylactique à la presse, Ousmane Sonko cherche à l’intimider, à la décrédibiliser et à la vouer aux sarcasmes car ses mensonges d’hier sont hantés par la vérité, qui finira tôt ou tard par éclater !

Qui plus est, quand on est candidat au poste de Président de la République, gardien des institutions et père de la nation, on ne doit pas fréquenter des lieux comme sweet beauté où des masseuses, des minettes font des massages body-body, lomi-lomi, quatre mains, intégrale etc. sous le faux prétexte de maladie, alors que c’est le plaisir charnel qui était recherché. La réputation de notre pays serait fortement entamée, si un jour un candidat adepte des salons de massage comme sweet beauté parvenait par la supercherie et le mensonge à se faire élire à la tête de l’État. D’ailleurs, au mois de mars 2011, au moment où le combat était rude et sans merci entre le candidat Macky Sall et le pouvoir de l’époque, si on avait découvert que le candidat Macky Sall fréquentait une jeune fille de 20 ans dans un salon de massage similaire même sans accusations de viol, je ne serais pas avec lui et beaucoup d’autres Sénégalais ne se seraient pas engagés pour le porter à la magistrature suprême, car la moralité d’un homme politique doit être le premier critère de sélection à la haute fonction de Président de la République.

Mamadou Niang, Consultant en environnement

Responsable APR des jeunes Bakel

Militant du Président Macky Sall