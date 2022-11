Le nouveau faucon entre en action…il bombarde l’axe Macky-Amadou Ba

La meilleure manière de fragiliser le Président Macky Sall et réduire à néant toutes ses actions positives, c’est de « frapper » le gouvernement là où ça fait mal. Et ce faucon méchant qui a détrôné Mahmoud Saleh, cherche inexorablement à déstabiliser le Premier ministre Amadou Ba en actionnant des Community manager sur les réseaux sociaux mais aussi en mettant aux trousses du gouvernement une certaine presse à sa solde. L’objectif du faucon, « saper » toutes les actions du Président ; et pourtant ce faucon est un membre du SEN de l’APR, député de Benno et ancien ministre…Le camp du pouvoir s’est-il transformé en une armée mexicaine qui veut abattre son propre chef ?

Notre nouveau faucon peut être pire que Mahmoud Saleh. Ce dernier au moins ne se cachait pas. Tandis que lui aime avancer à visage masqué. Lorsqu’il fut membre du gouvernement, son département ministériel a été au cœur de nombreux scandales, occasionnant des morts. A cause de négligences. C’est pourquoi, il avait été débarqué du gouvernement. Il gardait un espoir de revenir au gouvernement pour occuper un autre fauteuil ministériel. Mais, il n’est pas à la hauteur sur le plan politique.

Le nouveau faucon ne pèse rien. Il a lamentablement mordu la poussière lors des dernières élections locales, et celles législatives dans son propre fief politique. Alors qu’il avait toujours fait croire qu’il jouissait de la confiance et du soutien des populations au niveau de sa localité. Comme de nombreux responsables de l’APR qui jouissent de privilèges de la part de l’Etat, il a été perdu par son arrogance qui a créé son désamour avec les populations…

Devenu député à l’Assemblée nationale, parce qu’il était sur la liste nationale de Benno Bokk Yaakar (BBY),ce Faucon a du mal à dissimuler sa rancœur. Il en veut subitement au Président de la République Macky Sall, à son Premier ministre Amadou Ba, bref à tout le monde. Parce que tout simplement pour lui, le monde est en train de s’écrouler sous ses pieds, car il n’est pas ministre. Voilà pourquoi, il est en train d’ourdir des complots pour que le gouvernement échoue dans sa mission qui est d’apporter le bien être au peuple sénégalais.

Il n’hésite pas de s’en prendre au Premier ministre, à rendre responsable tout le monde, des malheurs qui lui arrivent. Dans les coulisses, il promet de faire abattre sa foudre sur le Président de la République. Il a déjà commencé, puisque son objectif est de travailler pour que Macky Sall ne soit pas réélu en 2024, s’il présente sa candidature à un troisième mandat. Il est en train d’actionner tous ses leviers pour parvenir à ses fins.

Il a une certaine presse à sa solde. Il la manipule à sa guise, lui donne des orientations, rien que pour déstabiliser le gouvernement. Dans son entreprise, il est prêt à tout. Quitte à abandonner le navire, le moment venu, pour rejoindre les rangs de l’opposition avec armes et bagages. Il est même prêt s’il ne rallie pas un des partis de l’opposition, de présenter sa candidature à l’élection présidentielle de 2024.

Notre nouveau faucon est perfide. C’est en douceur qu’il travaille pour abattre tous ceux qu’il pense être ses ennemis. Et pour lui, Macky Sall et Amadou Ba en font partie. Il les rend responsables de tous les malheurs qui lui arrivent. Alors que lui-même, est la cause de sa chute aux enfers. Non seulement, il a été incapable de gérer le département ministériel qui lui avait été confié, mais s’est fait humilier lors des élections locales de janvier 2022, en perdant dans la commune où il était le maire face à un « gamin ».

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn