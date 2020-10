Le pasteur fait pipi sur cette dame en plein vol

Elle raconte comment un pasteur a uriné sur elle lors d’un vol

Un pasteur bien connu dans la Caroline du Nord est accusé d’avoir fait ses besoins sur une femme endormie sur le siège arrière d’un avion delta alors qu’elle se rendait à Detroit.

Alicia Beverly venait de passer un bon moment à Las Vegas et avait hâte de rentrer chez elle lundi soir. Ils étaient à bord d’un vol de nuit et presque tout le monde dormait, y compris elle.

La jeune femme affirme qu’elle était recroquevillée sur un siège arrière à côté de sa sœur lorsque soudain elle s’est réveillée après une étrange sensation. Un autre passager urinait sur elle.

« C’était chaud, comme si j’avais senti quelque chose de chaud à côté de moi », a-t-elle confié à Fox2Detroit

Les yeux à moitié ouverts, elle a vu une ombre devant elle. « Je me suis levée et j’ai vu son zizi. J’ai crié et tout le monde s’est réveillé. À ce moment-là, je l’ai regardé et je l’ai vu secouer son zizi et je me suis dis ‘donc cet homme a uriné sur moi’. J’ai regardé et il y avait des gouttes de pipi sur les sièges. »

Elle a crié et a attiré l’attention de tout le monde dans l’avion, y compris un officier en congés qui s’est précipité sur l’homme et l’a retenu, un pasteur bien connu de la Caroline du Nord.

Selon certaines sources, le pasteur aurait eu une réaction à un somnifère.

« Il n’a rien dit pendant tout le temps qu’il était là », a déclaré Alicia ajoutant qu’après avoir servi de salle de bain, elle s’est assise dans ces vêtements mouillés pendant plusieurs heures avant d’atterrir au métro de Detroit à Romulus. Le pasteur a été placé en garde à vue mais n’a pas encore été inculpé. Le FBI s’occupe des incidents aériens et prendra une décision sur les accusations.