L’ex président Mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz en garde à vue

Mohamed Ould Abdel Aziz a été placé en garde à vue suite à son audition par la police de la criminalité économique. C’est du moins ce que rapportent plusieurs médias mauritaniens parcourus par Dakaractu. Convoqué ce lundi 17 août dans l’après-midi, l’ex chef de l’Etat mauritanien, devait être entendu sur des soupçons de corruption soulevés par le rapport de la commission d’enquête parlementaire.

Le travail effectué par la commission d’enquête relève des anomalies et dysfonctionnements de l’appareil de l’administration, la violation de dispositions légales et réglementaires. Forts de ce constat, les députés ont recommandé la saisine des autorités judiciaires compétentes pour lever toute équivoque sur d’éventuelles collusions et conflit d’intérêt concernant plusieurs affaires. L’enquête des parlementaires a épluché 12 dossiers pour vérifier les conditions d’exécution et les procédures de gestion relatives à 7 thèmes, ajoute le site.

Sa détention est décriée par ses avocats qui parlent de séquestration. Ils appellent les autorités judiciaires à respecter les droits de leur client.