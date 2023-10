Le plan des « Sonkolés » pour humilier Amadou Ba…ça a fuité !

On ne peut jamais garder un secret au sein de l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Bien que dissous, ce parti des Sonko continue de tenir des réunions et d’élaborer des plans pour nuire au régime de Macky Sall. Et depuis que le candidat du parti au pouvoir a été désigné, les Patriotes bannis de la politique ont mis en place une stratégie pour le nuire. Et c’est un de ces plans qui a fuité. Ce que xibaaru va vous révéler est préoccupant. Amadou Ba va faire face à un sérieux problème et devra protéger ses arrières.

Les patriotes de l’ex parti dissous n’ont pas de candidat à la présidentielle. Mais ils ont des adversaires qu’ils vont combattre de toutes leurs forces. Ils ont élaboré une stratégie pour mener la vie dure à leurs adversaires. Et les patriotes se braquent contre Amadou Ba, le candidat du Parti au pouvoir. Amadou Ba est la principale cible de l’ex Pastef dissous. Depuis qu’Amadou Ba a été choisi par Macky Sall, les patriotes concoctent un plan pour le traquer et saper sa marche vers le Palais.

Le plan de ceux qui se font appeler « Sonkolés » a fuité et est arrivé sur la table de la rédaction de xibaaru. Selon nos sources, les « Sonkolés » ont élaboré un plan de « SONKORISATION » des trajets d’Amadou Ba. Ils veulent aussi infiltrer les meetings d’Amadou Ba pour les « SONKORISER ». Imaginez un seul instant, un meeting d’Amadou Ba aux cris de « SONKO-SONKO-SONKO ». Amadou Ba doit faire attention et protéger son circuit et ses meetings.

S’il ne se montre pas vigilant et n’élabore aucune stratégie pour contrer les patriotes, Amadou Ba risque de passer des instants durs lors des rassemblements qu’il tiendra. Le mot d’ordre lancé par les patriotes est de le suivre à la trace afin de l’humilier et faire croire à l’opinion internationale que c’est le peuple lui-même qui a tourné le dos au candidat du pouvoir.

C’est pourquoi, ils n’entendent pas le lâcher d’une semelle. Amadou Ba doit donc trouver le moyen avec ses partisans pour empêcher les « Sonkolés » de parvenir à leurs fins. Même sans leur parti dissous, les « Sonkolés » veulent garder leur capacité de nuisance. Ils ont commencé par infiltrer les manifestations sportives organisées sur le territoire national pour scander des cris « Sonko nameunala ». Une manière de procéder qui est un acte de sabotage pur et simple des activités sportives.

D’ailleurs, les acteurs du mouvement sportif sont très remontés contre les « Sonkolés ». Ils prévoient même de riposter contre ces derniers. Dans les prochains jours, il faut s’attendre donc à une opposition entre les « Sonkolés » et les acteurs du mouvement sportif. La stratégie des patriotes de l’ex Pastef est en tout cas claire. Ils veulent infiltrer certains événements pour humilier les autorités. Et c’est pourquoi, ils ont décidé partout où Amadou Ba qui est le candidat du pouvoir passera, de l’humilier en le huant.

Le Premier ministre doit donc prendre toutes les dispositions afin de faire échouer ce plan monté pas les patriotes de l’ex Pastef qui ont décidé de lui mener la vie dure. Le mot d’ordre est de toutes les façons lancé dans les rangs de l’ex Pastef. S’il ne trouve pas la parade pour faire échouer ce plan monté par l’ex Pastef, Amadou Ba va vers un échec des manifestations qu’il organisera. Puisque, les partisans de l’ex Pastef sont déterminés à lui barrer la route.

Ils ont décidé, puisque leur leader, le maire de Ziguinchor ne sera pas candidat, de pourrir la vie au candidat de Benno Bokk Yaakaar. Partout où il passera, il se fera huer, humilier. C’est une manière pour les « Sonkolés » d’œuvrer pour saboter la candidature d’Amadou Ba et empêcher son élection. C’est la seule façon pour eux de faire payer à Macky Sall toutes les épreuves subies par Ousmane Sonko.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn