Sonko toujours dans ses âneries…la farce de trop !

Chassez le naturel, il revient au galop. Voilà un proverbe qui prend naissance chez Ousmane Sonko. On a beau le mettre en prison, il trouve toujours le moyen de faire grand bruit. A quatre mois de l’élection présidentielle du 25 février 2024, le leader de l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) continue dans ses farces d’écolier. Alors que tous les yeux sont rivés sur Ziguinchor, le maire de ladite localité a ouvert un nouveau front à Dakar. Une véritable insulte aux sénégalais.

Ousmane Sonko est sorti de son silence. Le leader de l’ex parti Pastef a annoncé, mardi, la reprise de sa grève de la faim. Dans un post sur sa page Facebook, il déclare que c’est en solidarité avec les femmes détenues à la prison de Liberté 6 qui ont entamé depuis 10 jours une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de détention mais également pour protester contre sa détention arbitraire. Une nouvelle qui ne surprend guère les observateurs. Tout le monde savait qu’il allait reprendre ses mauvaises habitudes.

Mais Ousmane Sonko fait dans la comédie. Dire qu’il soutient les femmes en grève de la faim est un vulgaire mensonge. La situation de ces dames est loin de l’intéresser. Si réellement il en avait quelque chose à faire de la cause des femmes, il n’y aurait jamais eu l’affaire Sweet Beauté. À cause de lui, une jeune femme a vu toute son existence partir en vrille depuis 2021. Cette jeune dame n’est personne d’autre que Adji Sarr. C’est cet homme qui se déclare, aujourd’hui, défenseur de la cause féminine.

A cause de Ousmane Sonko, Adji Sarr est contrainte de vivre sous résidence surveillée. Elle a été attaquée, insultée et traitée de tous les noms de prostituées. Certains ont même menacé d’attenter à sa vie. Désormais, elle vit recluse et sous haute protection. Autant dire qu’elle n’a plus de vie. Tous ses moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe. Et tout cela, c’est parce qu’elle a osé porter plainte contre le PROS (Président Ousmane Sonko) pour viol et menace de mort. Alors comment pourrait-il se lancer dans une grève de la faim pour se solidariser avec des femmes ?

C’est maintenant que Ousmane Sonko se rend compte qu’il doit se solidariser avec les personnes qui se battent pour lui. Depuis mars 2021, des jeunes perdent la vie pour lui. Ce qui ne l’a pas empêché de continuer à les appeler à la mort. Faisant fi de la sacralité de la vie humaine. Et pourtant il n’avait pas pris la peine d’observer une grève de la faim comme il vient de le faire avec ses femmes qu’il a envoyées en prison. Au contraire, le maire de Ziguinchor a continué ses appels à la résistance. Des appels qui vont le conduire à la prison de haute sécurité de Sébikhotane.

Si Ousmane Sonko prétend se soucier du sort de ses partisans, il se paie la tête des sénégalais. Ce communiqué est une grosse farce ou plutôt une insulte. En se lançant dans une nouvelle grève de la faim, il foule au pieds tout ce que son parti est en train de bâtir. Bon nombre de patriotes sont contre cette diète. Car, avec leur juge, ils font tout pour que le maire de Ziguinchor soit dans la course pour la présidentielle de 2024. Mais cette bêtise de leur leader risque de tout compromettre.

D’autant plus qu’il a failli y passer lors de sa dernière grève de la faim. Ousmane Sonko a passé 70 jours au pavillon spécial de l’hôpital Principal. Un malade qui a coûté très cher à l’Etat du Sénégal selon Le Quotidien. Ce poste sur Facebook est un véritable danger qui devrait pousser l’Etat à mettre la main sur les réseaux sociaux du maire de Ziguinchor. Cet homme incite dangereusement les jeunes à se lancer dans une nouvelle spirale de violence. Qui cette fois-ci risque d’être plus meurtrière.

Quoi qu’il en soit, Ousmane Sonko devrait arrêter de se payer la tête des sénégalais. Ses combines de bas étage ne peuvent plus prospérer. Elles ont déjà coûté cher au pays. À cause de lui, une trentaine de jeunes sont décédés et des centaines en prison. Une situation qui n’a que trop duré. La page du leader de l’ex Pastef est tournée. Pas besoin de la rouvrir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru