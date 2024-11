Le Pr Kitane sur la transhumance : « La preuve qu’on fait sur-place »

La transhumance politique devenue culturelle : la preuve qu’on fait sur-place

Le transhumant et son hôte sont faits de la même étoffe : l’instabilité morale. La transhumance est une disposition (indisposition devrais-je dire) morale : mentir à soi et mentir aux autres. Personne ne doit s’étonner de revoir cette banalisation de la transhumance politique, car le menteur est lui-même un transhumant éthique. Il change de version parce qu’il change de valeurs, de morale. Les hommes politiques se comportent comme des sophistes : ils sont de vulgaires adeptes de la relativité des valeurs, de la vérité, de la justice.

Quand j’entends des lettrés dire « oui, mais il l’a dit dans un autre contexte », « oui, mais le contexte est différent », et autres arguties, je ris sous cape. Ce sont les mêmes personnes qui condamnent autrui pour les mêmes pratiques. Comment un homme doué de bon sens peut-il défendre le non-sens et le mensonge manifeste ? La force intellectuelle des sbires, c’est d’être des machines à tout justifier.

Les hommes et les femmes qui apporteront le vrai changement dont ce pays ne seront pas des politiciens, du moins ils auront une autre idée de la politique. Les valeurs n’ont pas été inventées pour rien : elles sont les fondements de notre sociabilité et, par ricochet, de notre humanité. Vouloir faire fi des valeurs au profit des biens matériels, c’est foncer directement dans le mur en klaxonnant. La transhumance industrielle et institutionnalisée est antinomique à la bonne gouvernance. La bonne gouvernance est avant tout une éthique politique, une culture. Prétendre promouvoir la bonne gouvernance et bénir ou encourager la transhumance, c’est un mensonge cynique.

La transhumance politique, c’est le fait de quitter l’opposition pour aller intégrer le pouvoir. Soyons un peu rigoureux. Quand on quitte le pouvoir, on n’a pas une autre destination que l’opposition où on retrouve naturellement d’autres opposants formant un cadre de lutte et avec lesquels on peut nouer des alliances stratégiques. Les partis politiques concourent au suffrage des électeurs. Mais quitter une liste parce qu’on y occupe une place jugée mauvaise, c’est la recherche du profit personnel, ça n’a rien à voir avec la conquête du pouvoir pour l’exercer au nom du peuple. En démocratie la quête du pouvoir est le dénominateur commun de tous les partis politiques. Cette quête peut fédérer des partis jadis opposés sur des pratiques et des options politiques précises. La transhumance est différente de l’entrisme politique et de l’alliance : la première est individuelle, vile, parce que motivée par la recherche éhontée du gain tandis que l’entrisme et l’alliance politiques sont collectifs, stratégiques. Des appareils politiques qui, même s’ils ont des objectifs idéologiques et des principes politiques différents, peuvent, conjoncturellement, avoir des agendas solidaires. La gauche et la droite française viennent d’imposer à Macron une assemblée nationale presque sans majorité. Auparavant, la gauche, la droite et le centre ont fait front commun pour barrer la route à l’extrême droite.

Vouloir mettre sur le même pied des partis politiques (qui se regroupent pour sauver la république ou pour ne pas mourir) et des rapaces quarens quam devorat, c’est à mon avis créer une confusion pour en tirer des dividendes. Celui qui n’est pas content de son parti dans l’opposition a une infinité d’offres oppositionnelles pour lutter contre le pouvoir, surtout s’il s’agit d’un pouvoir qu’on agoni des manières plus abominables.

Alassane K. KITANE