Le PRC condamne les attaques «ignobles» de Sonko envers Adji Sarr

Le Parti Républicain et Citoyen se félicite de la tenue du procès opposant Adji SARR à Ousmane SONKO à la chambre criminelle ce mardi 23 mai 2023 après le respect scrupuleux de tous les droits du prévenu malgré moults appels désespérés à l’insurrection, et après plusieurs années de mensonge, de manipulation et de déni systématique.

Le PRC condamne avec fermeté le dernier appel au « MORTAL KOMBAT » de SONKO à la suite du procès et demande que la loi du talion lui soit appliquée dans toute sa rigueur par les forces de défense et de sécurité. A travers cet appel irresponsable, SONKO montre à la face du monde sa vrai nature de « rebelle allergique à l’unité et à la paix au Sénégal » au moment où des factions importantes du MFDC déposent les armes et sortent du maquis.

Le PRC dénonce aussi avec la dernière énergie l’agression verbale ignoble de Ousmane SONKO envers Adji-SARR. A travers son commentaire désobligeant sur son physique, Ousmane SONKO insulte gravement toutes les femmes du Sénégal qu’ils considèrent comme de vulgaires chiffons et de simples objets sexuels en appelant explicitement à la banalisation du viol dans un pays qui a récemment criminalisé ce délit pour protéger les femmes.

Sur le dialogue lancé par le Président de la République son Excellence Macky SALL, le PRC, force vive, répondra présent aux côtés du Président Macky SALL.

Le PRC, ses responsables, militants et sympathisants restent mobilisés et déterminés pour redonner un nouveau quinquennat dès le 1er tour au soir du 25 février 2024 à son Excellence le Président de la République Macky SALL pour qu’il continue son projet d’émergence du Sénégal avec l’exploitation prochaine du pétrole et du gaz.

Le Secrétaire Général national M. Amadou Moctar NDIAYE