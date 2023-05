Dialogue national : Bes du Ñakk va répondre à l’appel de Macky

Le Directoire National du Parti BES DU ÑAKK (DN/BDN) s’est réuni en session extraordinaire ce jeudi 25 mai 2023 à Fass Delorme, en vue de se prononcer sur l’actualité socio-politique, plus particulièrement sur l’appel du Président de la République à un dialogue national.

Il ressort des discussions que BES DU ÑAKK doit être présent à ce dialogue. Il est d’autant plus appelé à y participer qu’il jouit d’une expérience de dialogue d’une richesse inestimable. Rappelons qu’en 2008 BES DU ÑAKK a participé aux Assises nationales ; moment singulier de questionnement pluriel sur les différents problèmes de notre pays. Dans la même dynamique d’ouverture et de concertation, il a pris part au dialogue national de 2016 ; ainsi qu’à celui de 2018 où il a activement participé aux commissions des ressources naturelles et de la paix et de la sécurité.

Face aux menaces multidimensionnelles telles que la tension permanente due à l’absence de débats d’idées réelles sur les véritables problèmes du pays tels que l’augmentation constante du coût de la vie, le contexte sécuritaire et politique tendu dans la sous-région et l’exploitation imminente du pétrole et du gaz, le Sénégal se trouve aujourd’hui à la croisée de chemins ; et cette situation doit interpeler tous les citoyens de ce pays. En effet, dans un tel contexte, un dialogue ouvert, sincère et inclusif constitue, sans nul doute, le seul gage durable face à un potentiel risque d’enlisement auquel le Sénégal s’expose de jour en jour.

Au regard de ce qui précède, le Directoire national de BES DU ÑAKK salue l’initiative du Président de la République pour la tenue d’un dialogue national qui, osons le rappeler, a toujours prévalu dans de pareilles circonstances et contribue à faire du Sénégal un pays dont la tradition démocratique constitue le fondement primaire de son attractivité. Aussi, conviendrait-il de rappeler que les principaux acquis démocratiques de l’histoire politique du Sénégal ont été réalisés à l’issue d’expériences similaires de concertations et d’échanges.

Par conséquent, le parti BES DU ÑAKK prend la décision de prendre part à ce dialogue. Toutefois, BES DU ÑAKK appelle à un dialogue général impliquant tous les acteurs, et sur tous les secteurs impactant le quotidien des Sénégalais tel que résumé dans cet extrait de la lettre que son Président, Serigne Mansour SY Djamil avait adressée au Président des Assises nationales Amadou Moctar MBOW en 2008 :

« Grâce à cette démarche, nourrie par notre histoire récente et ancienne, vous contribuez à ce qu’un véritable débat politique commence à s’organiser à l’échelle du pays, un débat franc, ouvert et constructif sur les grands choix qui président à notre destin, débat sur les orientations stratégiques de notre développement, débat sur les Lois et règlements dont devrait se doter le Pays, débat sur la société dans laquelle nous vivons, comment la transformer conformément aux conditions objectives du Sénégal et compte tenu du caractère de notre époque ? Pour quel objectif ? Qui doit s’unir à qui et comment ? Quelle part de responsabilité revient aux forces du progrès ? Sur quelles valeurs, cette société doit-elle reposer ? »

Nous ne pourrons conclure sans citer le philosophe italien Antonio Gramsci : « l’ancien monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres » pour dire que nous espérons que ce dialogue permettra d’accélérer l’avènement du Nouveau Monde que la découverte du gaz et pétrole augure.

Vive la paix, seule gage de stabilité

Vive la démocratie

Vive un Sénégal prospère où il fait bon vivre

Bes du Ñakk ëllëg ay dàq

Fait à Dakar, le 26 mai 2023

Le Directoire national