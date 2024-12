Le président Diomaye a écrit une lettre au roi Mohamed VI

La ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, a rencontré, lundi dernier à Rabat, son homologue du Maroc, Nasser Bourita. Elle lui a transmis une lettre du Président Bassirou Diomaye Faye adressée au roi du Maroc, Mohamed VI. Le contenu du courrier n’a pas filtré.

Selon Seneweb qui cite Le Soleil, qui relaye l’information, reprenant l’Agence marocaine de presse, Yassine Fall a salué à l’issue de la rencontre «les relations de solidarité, d’amitié et de coopération économique» qui unissent le Sénégal et le Maroc et fait part de la volonté des deux pays de les renforcer.

La cheffe de la diplomatie sénégalaise a aussi évoqué la prochaine commission mixte Maroc-Sénégal, prévue début 2025. «Une opportunité de poser les jalons, pour que les équipes marocaines et sénégalaises puissent déjà identifier les zones et les domaines de collaboration et de partenariat [entre les deux pays]», fixe Yassine Fall, reprise par Le Soleil.