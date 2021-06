Le président du Togo maintient son frère en prison depuis…12 ans

Kpatcha Gnassingbé est le frère cadet de l’actuel président de la République togolaise. Il est est détenu à la prison centrale de Lomé depuis douze ans…accusé d’avoir préparé une tentative de coup d’Etat contre son grand frère Faure Gnassingbé en 2009.

Son frère Kpatcha Gnassingbé dont l’état de santé est de plus en plus inquiétant, croupit toujours en prison, plus de 12 ans dans un dossier de tentative de coup d’Etat qui ressemble plus à un montage qu’à une réalité. La preuve, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu en 2013 un arrêt attestant que les prévenus n’ont pas bénéficié d’un procès équitable et condamné l’Etat togolais. La conséquence logique dans un pays où le droit et la loi font sens, c’est la relaxe pure et simple des prévenus.

Selon les propos d’Alioune Tine, rapportés par nos confrères de dw, le fondateur du think-tank ouest-africain Afrikajom Center basé à Dakar affirme ne pas penser que Kpatcha Gnassingbé puisse constituer vraiment un obstacle quelconque au pouvoir togolais: « Franchement, ce serait un acte salutaire pour le pays que de libérer, de gracier définitivement Kpatcha pour qu’il se soigne et qu’il s’occupe de sa famille ».

Outres les cris pour sa libération, le jeune n’est pas en bonne santé. L’état de santé de Kpatcha Gnassingbé se détériore de plus en plus depuis un moment.