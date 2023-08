Le procès en appel des députés du Pur renvoyé

Le procès en appel des députés du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) est de nouveau renvoyé. L’audience est programmé au 20 novembre 2023 pour plaidoirie.

Massata Samb et Mamadou Niang sont les parlementaires condamnés à six mois de prison pour coups et blessures volontaires et menace de mort. Ils doivent aussi payer une amende de cent mille francs en plus de dommages intérêts à hauteur de 5 millions de francs CFA à la partie civile, Amy Ndiaye. Ayant déjà purgé leur peine, les députés du Pur ont fait appel pour casser le verdict du jugement en première instance.