Le PSD JANT BI indigné par l’attentat contre le bus à Yarakh

Le bureau politique de PSD JANT BI s’est réuni, hier, autour de l’actualité nationale, en présence du Président Mamour Cissé. En effet, le PSD JANT BI, s’est fortement ému, de l’indignation confidentielle, voire inaudible d’une certaine société civile sénégalaise face à l’attentat terroriste odieux, d’une rare et insoutenable barbarie perpétré à Yarakh contre de civils innocents ; en exécution présumée du sinistre mot d’ordre de l’« installation d’un chaos indescriptible » , dans la continuité et la logique d’un Mortal Kombat !

Dans un communiqué, il indique : « cette société civile, dont le masque tombe ainsi se révèle sous son vrai visage de politiciens engagés et objectivement solidaires d’un homme à qui elle manifeste promptement toute son indulgence dans ses turpitudes, et toute sa compassion quand de justes lois le recadrent, dans la rigueur, la sérénité et toute la vérité des faits constants. Il est temps que les sénégalais ouvrent leurs yeux clairement, sur le comportement et les états d’âmes sélectifs de ces gens, et qu’ils dénoncent leurs positions équivoques, au moment où tout le monde se doit de condamner catégoriquement le terrorisme qui veut brûler notre pays et qui commence à prendre des proportions plus qu’inquiétantes ».

En tout état de cause, poursuit le document, le « PSD JANT BI félicite le gouvernement qui a étalé toute l’autorité de l’Etat, pour que nul n’en ignore, un Etat debout et ferme qui a su porter, tant que sa main ne tremble, le mot d’ordre salvateur et fédérateur des authentiques patriotes, soucieux, eux, de paix et de progrès harmonieux dans notre pays : c’est-à-dire, prévenir et empêcher le chaos, vaille que vaille. Notre sécurité, notre bien-être et la préservation de l’avenir de nos enfants est à ce prix. ‘Payons le prix, les yeux ouverts’ ! », conclut le document.