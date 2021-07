Le rappeur Lil Uzi veut s’acheter une planète

Lil Uzi arrivera-t-il à s’acheter une planète? Le processus d’acquisition serait presque terminé, selon Grimes.

Le rappeur américain, Lil Uzi Vert, ne cesse de faire parler de lui ces derniers temps. Après avoir surpris tout le monde en se faisant fixer un diamant qui coûterait 24 millions de dollars sur son front, il veut devenir le premier humain à s’acheter une planète.

La nouvelle a été confirmée par Grimes, une chanteuse canadienne, qui écrit sur son compte Twitter que le rappeur de Pennsylvanie était sur le point de faire l’acquisition d’une planète dénommée WASP-127B. L’article a été repris par notamment le Huffington Post.

La chanteuse tient à préciser aussi que les formalités étaient presque prêtes pour rendre officiel l’achat de cette géante gazeuse, découverte en 2016, d’après le media Ulyces.

Après l’annonce surprenante de cette acquisition, plus d’un veulent savoir si réellement Lil Uzi Vert pourra arriver au bout de son ambition tenant compte du droit international et le traité de l’espace, entré en vigueur en 1967 et ratifié par une centaine de pays.

Le traité donne accès à des Etats à l’espace extra-atmosphérique sans qu’ils ne puissent s’en approprier.

Néanmoins, rappelons qu’aux Etats-Unis et au Luxembourg, il est possible pour un citoyen ou une entreprise de s’acheter une planète, depuis respectivement 2015 et 2017.

Source Loopnews