Le Roi Charles III hué…et victime de jets d’œufs (vidéo)

Le roi Charles III et la reine consort Camilla ont été la cible d’au moins quatre jets d’œufs, ce mercredi à York (Yorkshire, Royaume-Uni). D’après The Guardian, ils étaient en visite dans la ville afin d’inaugurer une statue de la reine défunte Elizabeth II. Le couple royal était en train de saluer la foule venue les accueillir lorsqu’un individu leur a jeté plusieurs œufs. Il aurait aussi crié : « Ce pays a été construit sur le sang des esclaves ».

WATCH: Here is the moment eggs were thrown at King Charles by a protestor in York as he and the Queen Consort arrived in the city this morning.

🎥 @itvnews pic.twitter.com/b82XQlQPZf

— Chris Ship (@chrisshipitv) November 9, 2022