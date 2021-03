Le SAMES suspend son mot d’ordre de grève

Le syndicat autonome des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens du Sénégal (SAMES), après une rencontre avec le ministre de la Santé, a levé son mot d’ordre de grève ce samedi 13 mars. En effet, il avait prévu que les 15 et 16 mars prochains, il serait en mouvement de grève pour fustiger les violences physiques et verbales subies, la prise en compte de la spécificité de la femme dans sa formation en spécialisation et le bénéfice de tous les droits conférés par le Code du travail, le retrait immédiat de la note illégale de la Direction des établissements publics de santé, la prise, par les autorités étatiques, de mesures concrètes qui garantissent la sécurité des agents de santé entre autres revendications, rapporte Dakaractu.