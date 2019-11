Le Sénégal participe au championnat d’Afrique de Rugby

La saison 2020 du championnat continental de la Rugby Africa Cup s’apprête à débuter

Cette année, les 16 meilleures équipes africaines s’affronteront pour décrocher le titre de Champion africain du rugby à XV

Le 23 novembre 2019, les éliminatoires de la nouvelle saison démarreront avec deux matches : Côte d’Ivoire contre Rwanda à Abidjan (Côte d’Ivoire), et Ghana contre Botswana à Elmina (Ghana). Les matches suivants verront s’affronter le Sénégal et l’île Maurice à Dakar (Sénégal) le 30 novembre 2019, et Madagascar et le Nigeria à Tananarive (Madagascar) le 1er décembre 2019. Ces matches seront retransmis en direct et gratuitement sur la page Facebook de Rugby Afrique, @RugbyAfrique.

Entre les éliminatoires, les phases de poules et le tournoi final, il y aura au total 20 matches répartis sur seize pays hôtes différents à travers l’Afrique.

Équipes participantes

Classement africain actuel (Senior Hommes, Rugby Union), qui servira de base à la Rugby Africa Cup :

1. Namibie

2. Kenya

3. Ouganda

4. Tunisie

5. Zimbabwe

6. Algérie

7. Maroc

8. Zambie

9. Madagascar

10. Côte d’Ivoire

11. Sénégal

12. Ghana

13. Botswana

14. Île Maurice

15. Rwanda

16. Nigeria

Éliminatoires : novembre/décembre 2019 – 4 matches uniques

23 novembre : Côte d’Ivoire c/ Rwanda à Abidjan, Côte d’Ivoire

23 novembre : Ghana c/ Botswana à Elmina, Ghana

30 novembre : Sénégal c/ île Maurice à Dakar, Sénégal



1er décembre : Madagascar c/ Nigeria à Tananarive, Madagascar