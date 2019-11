La « DER » de Macky reçoit un prix en Afrique du Sud

La Délégation sénégalaise à l’Entrepreneuriat Rapide (DER), à travers son délégué général, Papa Amadou Sarr, est « le champion 2019 de l’accompagnement des PME et des porteurs de projet ». L’annonce a été faite mardi 12 novembre 2019 en marge de l’Africa SME Champions Forum qui se tient à Johannesburg.

La DER mise en place en 2018 par le gouvernement du Sénégal vise à accompagner les jeunes et les femmes porteurs de projets et les PME par des financements sur présentation de dossier, étude, sélection et, une fois le financement accordé, encadrement technique adéquat. La délégation a ainsi octroyé 30 milliards de francs CFA (45 millions d’euros) sur l’année 2019 à travers un délai de traitement court et sans exigence de garantie.

«Je dédis ce trophée d’abord au président du Sénégal », a déclaré Papa Amadou Sarr sous les applaudissements d’une salle comble.

Par ailleurs , le trophée de la meilleure PME est revenue à la sud-africaine Daphne Mashile, femme autodidacte, partie de rien dans l’industrie des mines (manganèse ) et qui emploie aujourd’hui 3 000 personnes.

Le forum Africa SME Champion Forum (12 et 13 novembre à Johannesburg) est devenu au fil des éditions, un cadre de concertation et d’évaluation des différents mécanismes nationaux et régionaux dédiées aux PME.