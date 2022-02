Le Sénégal sacré…Jurgen Klopp félicite Sadio Mané

Jurgen Klopp a adressé ses félicitations au Sénégal et à Sadio Mané, vainqueurs de la Can. Dans un entretien avec le site officiel du club, le coach des Reds est revenu sur la finale de la Can entre Le Sénégal et l’Egypte qu’il a suivi avec beaucoup d’attention.

« Mo n’a pas pu le faire, mais a joué un très bon tournoi et Sadio l’a fait et oui, maintenant je dois dire vraiment félicitations, exceptionnel. J’ai vu des images du Sénégal, ce que cela signifiait pour eux directement après le match. De toute évidence, c’est la première fois de leur histoire », a déclaré Klopp repris par Senego.

Comme n’importe qui devant sa télé, l’entraineur de Liverpool a eu des frissons sur les deux penalty de Sadio Mané. “La pression sur Sadio avec le penalty manqué dans le match puis le dernier… wow ! Je ne peux pas imaginer ce qu’il aurait ressenti. Mais vous pouviez voir la joie et le soulagement après cela, donc il était évidemment dans la meilleure forme possible”, révèle Klopp.