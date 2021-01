Le Sénégal, un pays en lambeau par…Saa Kadior

Depuis l’avènement de la deuxième alternance, on assiste « impuissant » aux dérives d’un régime autoritaire, dictatoriale pour ne pas dire arrogant.

Au départ, on pouvait croire que c’était tout juste l’euphorie exagérée d’un Président occasionnel, accident de l’histoire qui tenait à soulager son subconscient où il avait emmagasiné une haine d’une rare densité. Toutefois, la réalité est toute autre car elle est devenue cancérogène et cachée une incapacité notoire pour conduire notre pays dans la cour des grands.

Que dire aussi de sa faim incommensurable de pouvoir qui le pousse à utiliser des méthodes dictatoriales, sans éthique ni finesse ? le tout facilité par des politiciens qu’il a pris le soin d’affamer pour se suffire d’une petite carotte pour les porter dans son gibier. L’écrasante majorité de notre classe politique est chasseur de primes, de grande gueule pour qui la VAR n’est rien d’autre qu’une mélodieuse chanson.

Devant le fric beaucoup d’entre eux se courbent et se couchent, vendant ainsi leur dignité. Croire à quelqu’un comme Idrissa Seck c’est être dupe parce qu’il ne se souci que de la belle mélodie de ses discours c’est-à-dire l’esthétique mais ne croit en une seule phrase de son contenu. Nous nous laissons souvent endormir par les notes berceuse de ses discours mais le temps nous a montré quel épiphénomène il est, l’homme au sourire facile, parfois oustaz et souvent clown, l’homme allergique aux décrets est devenu courtier par décret mais bon, cela lui colle bien mais qu’il sache qu’il n’amuse plus mais qu’on s’amuse de lui.

Le chef de l’Apr déroule et comme par magie, il emporte toutes les feuilles mortes sur son passage. Les medias du pays sont garnis de mauvaises graines qui, dans un pays normale n’auraient jamais eu une ligne qui parle d’eux dans les journaux encore moins une seconde sur un plateau de télévision. Je commencerais par Cheikh Yerim Seck qui, comme par hasard répond du même prénom que notre « nain » national.

Ce « journaliste », hautain par excellence, suffisant et imbu de sa personne fait tout simplement honte à sa catégorie professionnelle, celui qui est dans le secret des Dieux, il est capable de vous raconter ce qui se passe dans les aires, en pleine mer et dans le désert sans jamais être un témoin oculaire des faits. il est l’inventeur du « protocole de Conakry » comme son parent paternel Idy est l’acteur de celui de Rebeuss. Monsieur le « DOURNALISTE », je voudrais seulement vous dire que votre curriculum ne vous permet pas d’être témoin encore moins un journaliste au vrai sens du mot.

Les femmes de ce pays ne vous lisent ni vous écoutent pour avoir profité de leur genre. Je vous devez cette réponse après votre insinuation et votre atteinte en la personne du Président Wade. Vous avez vendu votre âme au diable et comme vous d’autres pour citer seulement un certain Madiambal.

Obligé de résumer mon texte parce que la liste est longue, je me demande dans quel pays quelqu’un comme Mame Gor Diazaka peut avoir la parole ? ni instruit ni intelligent, ce chien de garde du macky est dans toutes les sauces, attaque tout le monde sans raison. Pourtant on continue de lui tendre le micro pour déverser sa bave sur de braves gens afin de mériter un salaire sans suer.

Ce pays est en lambeaux, il nous manque de tout, la santé est couteuse et sans plateau médical approprié, la dette du pays est au plafond, l’eau coule par goutte, les inondations absorbent des milliards et nous continuons de compter des sans abri, l’éducation traîne les pieds et nos élèves sont de plus en plus nuls, nos terres sont la proie privilégiée des nouveaux dirigent, nos ressources naturelles nous passent sous le nez en direction d’autres pays nous laissant seulement l’odeur du petrole ou du gaz qui nous enivre et nous plonge dans sommeil profond et j’en passe….

Au moment où notre ROI recrute à tout va, poursuivant sans sourciller son projet de « réduire l’opposition à sa plus simple expression », il ignore qu’il est entrain de retirer de celle-ci la mauvaise graine. Ainsi, les taupes, les voleurs et les rats qui ne sortent que la nuit pour aller s’approvisionner au Palais sont démasqués en plein jour. L’espace médiatique est polluée, beaucoup d’organe de presse pour survivre et d’autres pour ne pas payer de taxes sont devenues les instruments de la dictature mackienne.

Le one man show du 31 décembre nous donne une idée de qui je parle. La prémisse semblait être : « avant toute question, chantez le Roi !!! ». c’était vraiment un RV monotone et sans saveur et son excellence en a profité pour étaler son arrogance et son mépris envers son peuple, « je ne vois pas le rouge alors changer de tactique ! ».

Dès lors la balle est dans notre camps car le Roi ne voit pas le rouge c’est-à-dire notre manière pacifique de manifester notre mécontentement alors, l’heure est au combat sans écouter certaines organes de presse qui nous font croire que le PDS n’est pas dans l’opposition parce qu’ils sont sûr que seul ce parti est capable de donner du file à tordre au régime.

L’exil forcé de Karim en est la preuve, le refus de reprendre son procès en est la confirmation mais si l’injustice est humaine mais vérité est divine et votre complot pour faire éclater ce parti sera vain. Après avoir testé ses fils adoptifs qui ont tous voulu le bazarder, maintenant les militants exigent de donner le parti à l’enfant naturel qui, sans nul doute en fera un combat de vie ou de mort.

Les sénégalais ont compris que les véritables voleurs sont Alioune Sall qui a vendu notre pétrole à Timis, pris la main dans le sac et pourtant blanchi comme la neige, l’autre qui explique sa fortune par des dons de Wade, Mansour avec l’aide Covid et pourtant il continu de graver les échelons, Mame Mbaye Niang avec la PRODAC, au COUD avec son ex Directeur promu Ministre. C’est comme si pour plaire au « Prisident, il faut être parent ou voleur ou encore laudateur.

En attendant que chacun y va comme mieux il pense mais une chose est sûr, le peuple n’attendra pas éternellement ni ne se laissera berner et bercer par des miettes. Bien que depuis 2012 il attend patiemment, l’heure sonnera à coup sûr et si le ROI s’aventurera à nous exiger un troisième mandat de trop, aucun féticheur ne sera en mesure d’empêcher la résistance. Nous en avons ASSEZ !!!!

Saa kadior de retour