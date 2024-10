Le seul acheteur du gaz sénégalo-mauritanien connu

Le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Greater Tortue Ahmeyim (GTA) sénégalo-mauritanien, un des plus ambitieux en Afrique de l’Ouest, connaît un tournant décisif après une décision rendue à Paris. Un arbitrage international, issu de la Chambre de commerce internationale (CCI), a statué en faveur de BP, renforçant la position de la multinationale britannique dans la gestion exclusive de la production de GNL. Cet arbitrage empêche Kosmos Energy, détenteur d’une participation minoritaire de 26,8 % dans le projet, de vendre à des tiers le GNL produit jusqu’à l’échéance du contrat en 2033.

L’origine de cette dispute entre BP et Kosmos remonte à l’an dernier. Le conflit portait sur les modalités de vente des volumes de GNL issus de la première phase du projet GTA. Kosmos cherchait à diversifier ses acheteurs, mais la décision arbitrale a bloqué cette option, assurant à BP un monopole sur la commercialisation du GNL. L’arbitrage a eu lieu à Paris, un lieu stratégique pour ce type de différends commerciaux internationaux, et a tranché en faveur de la filiale BP Gas Marketing, qui reste l’acheteur unique des 2,5 millions de tonnes métriques de GNL produites chaque année par le projet.

BP renforce son emprise sur le marché africain du GNL

Avec 56 % de participation et en tant qu’opérateur principal, BP poursuit ainsi son ambition de dominer le marché africain du GNL, un domaine clé dans sa stratégie de transition vers des énergies plus propres. Le projet GTA, situé au large des côtes du Sénégal et de la Mauritanie, s’inscrit dans la volonté de BP de diversifier ses sources d’approvisionnement, tout en répondant à la demande croissante de GNL dans un marché global en mutation. L’Afrique subsaharienne, avec des exportateurs déjà établis comme le Nigeria, l’Angola et le Cameroun, devient un centre névralgique pour l’exportation de gaz vers l’Europe et l’Asie.

La décision de Paris ne bouleverse pas seulement les relations commerciales entre BP et Kosmos, mais elle place également le Sénégal dans une position stratégique. Le pays, qui vise à devenir un acteur majeur du GNL, s’apprête à rejoindre les rangs des principaux exportateurs africains aux côtés de géants comme le Nigeria et la Guinée équatoriale. La zone du projet GTA est perçue comme cruciale non seulement pour l’économie locale, mais aussi pour la transition énergétique mondiale, le GNL étant vu comme une solution intermédiaire plus propre que les combustibles fossiles traditionnels.

Un projet en voie d’achèvement malgré les tensions

Malgré le litige, Kosmos Energy a réagi à la décision de l’arbitrage en affirmant que ses attentes financières à long terme ne seraient pas affectées. L’entreprise américaine souligne que les termes initiaux de l’accord de vente de GNL, ainsi que ses prévisions de revenus, restent inchangés. Ce projet, dont la construction était achevée à 90 % en novembre 2023, doit entrer en phase opérationnelle au premier trimestre 2024. Bien que des retards aient été annoncés, Andrew Inglis, PDG de Kosmos, a confirmé lors d’une conférence à Londres que le démarrage de la production complète est toujours prévu avant la fin de l’année.

BP, pour sa part, est assurée de recevoir une production régulière de GNL pendant les 20 prochaines années. Ce volume est essentiel pour la multinationale, qui se positionne face à d’autres grands acteurs du secteur, notamment Shell. Par ailleurs, ces deux entreprises sont également en conflit avec Venture Global LNG, qu’elles accusent de restreindre l’accès à des approvisionnements gaziers tout en réalisant des bénéfices considérables à l’export. Ces litiges, qui s’inscrivent dans le contexte plus large d’une demande croissante de GNL, témoignent de la complexité et des tensions qui entourent le marché global du gaz.

Le rôle croissant de l’Afrique dans l’exportation de GNL

Au-delà de ce projet spécifique, la montée en puissance de l’Afrique dans le secteur du GNL se confirme. Le continent, avec ses vastes réserves de gaz, devient un acteur incontournable dans le commerce mondial de cette énergie. Le projet GTA illustre cette dynamique, avec le Sénégal et la Mauritanie au cœur de cette transformation. BP, en assurant son monopole sur la production et la vente du GNL, sécurise non seulement ses approvisionnements, mais conforte aussi la place du continent africain sur la scène énergétique internationale.

La décision rendue à Paris aura donc des répercussions à long terme, tant pour les entreprises impliquées que pour les pays concernés. BP s’assure un avantage stratégique dans un marché où l’accès aux ressources énergétiques devient de plus en plus concurrentiel, tandis que Kosmos Energy voit ses ambitions limitées mais reste confiante quant à ses perspectives financières. Quant au Sénégal, cette avancée technique consolide son ambition de devenir un acteur clé de l’exportation de GNL, dans un marché où les tensions entre producteurs et grands acheteurs ne cessent de croître.

Source : Senego