Le sexisme et la violence répandus dans les parlements africains (rapport UIP)

Une nouvelle étude de l’UIP et de l’Union parlementaire africaine (UPA) révèle que le sexisme, le harcèlement et la violence à l’égard des femmes sont omniprésents dans les parlements du continent africain.

Il s’agit de la deuxième d’une série d’études régionales de l’UIP, qui fait suite à un rapport de 2018 sur les parlements d’Europe.

D’après cette étude sur l’Afrique :

80 pour cent des femmes parlementaires interrogées ont subi des violences psychologiques dans les parlements,

67 pour cent ont été victimes de comportements ou de remarques sexistes,

42 pour cent ont été menacées de mort, de viol, de coups ou d’enlèvement, généralement en ligne,

40 pour cent ont été harcelées sexuellement et 23 pour cent ont subi des violences physiques,

les femmes déclarent que la majorité des violences sont perpétrées par des parlementaires de sexe masculin, notamment ceux des partis rivaux,

les femmes parlementaires souffrant de handicap, les femmes de moins de 40 ans, les femmes célibataires et celles issus de groupes minoritaires font face à davantage de violence,

les parlementaires de sexe féminin qui défendent les droits des femmes et l’égalité des sexes sont également ciblées,

la plupart des parlements ne disposent pas de mécanisme permettant aux femmes de s’exprimer en toute sécurité.

Un sexisme à caractère épidémique

L’étude de l’UIP/UPA repose sur des entretiens confidentiels menés auprès de 224 femmes travaillant dans les assemblées parlementaires de 50 pays africains, ainsi qu’une assemblée parlementaire sous-régionale.

Au total, 137 femmes parlementaires ont été interrogées, soit environ 5 pour cent du nombre total de femmes parlementaires sur le continent (on compte 2 834 femmes parlementaires en Afrique, soit à environ 23 pour cent du total mondial, selon les chiffres de 2020 de l’UIP).

Ce rapport confirme de nombreux résultats obtenus lors de l’étude initiale décisive menée à l’échelle mondiale en 2016, qui a fait apparaître pour la première fois des niveaux élevés de violence fondée sur le genre dans l’ensemble des parlements.

Le Président de l’UIP, M. Duarte Pacheco, a déclaré : “Les conclusions font apparaître un sexisme insidieux à caractère épidémique dans les parlements d’Afrique. Le sexisme à l’égard des femmes menace les parlements, car il dissuade les jeunes femmes d’entamer une carrière politique. Celles d’entre elles qui aspirent à changer le monde grâce à la politique risquent notamment de se décourager. Nous avons besoin de la présence de ces jeunes femmes dans les parlements pour garantir des institutions démocratiques fortes et représentatives”.

Le Président de l’UPA, M. Mohamed Ali Houmed, a déclaré pour sa part : “Il doit y a voir une tolérance zéro à l’égard de toutes les formes de violence faites aux femmes dans les parlements. Il incombe à nos institutions et à l’ensemble des parlementaires, hommes et femmes, d’agir d’urgence afin de mieux prendre en compte les questions de genre”.

La Vice-Présidente de l’UIP, Mme Adji Diarra Mergane Kanouté, a expliqué que “Cette étude braquait les projecteurs sur une triste réalité qui appelle une action immédiate de notre part. Les parlements doivent être des espaces sûrs pour les femmes et les hommes, et plus particulièrement pour les jeunes femmes. Nous devons condamner toutes les formes de violence à l’égard des femmes dans les parlements, et travailler ensemble, hommes et femmes, en partenariat, afin de mettre en place des mécanismes pour aider les femmes à faire entendre leur voix.”

Les femmes des parlements africains subissent davantage de violences sexuelles

A l’instar de la nouvelle étude sur l’Afrique, les précédentes études de l’UIP montrent que les femmes parlementaires subissent les mêmes niveaux de harcèlement et de sexisme dans le monde entier.

Néanmoins, avec un taux d’incidence de 39 pour cent, le niveau de violence sexuelle à l’égard des femmes parlementaires en Afrique est considérablement plus élevé que dans les parlements d’Europe (+14 points de pourcentage) de même qu’au niveau mondial (+17 points de pourcentage).

S’agissant du personnel parlementaire, le taux d’incidence est encore plus élevé, avec 46 pour cent des répondantes qui déclarent avoir subi des violences sexuelles contre 41 pour cent en Europe.

L’étude suggère que cette situation est en partie due aux contextes politiques, sociaux, culturels et religieux dans lesquels les femmes parlementaires vivent en Afrique. Par exemple, selon le Armed Conflict Location and Event Data Project, depuis 2018, l’Afrique a enregistré le plus grand nombre de cas de violences sexuelles liées aux conflits.

Les hommes parlementaires sont les principaux auteurs des violences

L’étude montre que les collègues parlementaires de sexe masculin sont les principaux auteurs de toutes les formes de violence touchant les femmes qui travaillent dans les parlements d’Afrique.

En ce qui concerne le harcèlement sexuel subi par les femmes parlementaires, les collègues masculins des partis politiques rivaux sont responsables de 49 pour cent des cas, suivis de près par les collègues masculins du même parti dans 41 pour cent des cas. Lire la suite en cliquant ICI