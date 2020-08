Ça se complique…le Sytjust encore en grève pour 3 jours

La tension se poursuit entre les membres du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) et le ministre de la Justice, Me Malick Sall.

Le Sytjust ne lâche pas du lest.

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice a encore décrété une grève de 72 heures à partir d’hier, lundi 17 août jusqu’à mercredi 19 août. Ceci, pour exiger de l’Etat le respect des accords signés. « Les travailleurs de la justice ont décidé de poursuivre la lutte en décrétant encore une grève de 72 heures qui vont couvrir le lundi 17, le mardi 18 et le mercredi 19 août.

C’est toujours un mouvement de protestation contre l’arbitraire et l’inacceptable. Parce que, d’abord, nous avons vu que le gouvernement est en train de revenir sur des accords. Ceux-ci ont été déjà actés par des décrets présidentiels qui sont en train d’être modifiés et changés de manière unilatérale. Deuxièmement, on en train de subir les conséquences du refus de dialoguer du ministre de la Justice » a fustigé sur les ondes de la Rfm Me Ayé Boun Malick Diop, le secrétaire général du Sytjust.

Source le Témoin