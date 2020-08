Kédougou : une ONG renforce le dispositif anti-coronavirus en milieu scolaire.

L’école Trypano 1 a abrité ce lundi 17 août 2020 une cérémonie de mise à disposition d’un important lot de kits d’hygiène à 17 écoles élémentaires et établissements scolaires du département de Kédougou. C’est un don de l’ONG Actionaid/Sénégal, partenaire stratégique de KEOH.

Ce lundi 17 août 2020, KEOH et son partenaire stratégique Actionaid Sénégal ont donné rendez-vous à la communauté éducative de Kédougou à l’école élémentaire Trypano 1 pour une bonne cause.

« Actionaid/Sénégal revient sur les terres de Kédougou pour vous réitérer son engagement, l’engagement envers les autorités administratives, envers les communautés et les élèves » a laissé entendre Mme Sow, chargée de projets à Actionaid/Sénégal

Un important lot de matériels a été mis à la disposition de 17 écoles et établissements du département de Kédougou.

« Ce matériel est composé de 3 fontaines de 2 robinets, 14 fontaines d’un robinet, 17 cartons de madar, 17 cartons d’eau de javel, 17 citernes pour les écoles et 3 citernes pour les communautés (Kénioto-peulh, Fadiga et Afia Bakho) » a précisé M Dialiba Tandian, Manager Principal de KEOH.

Un geste de haute portée apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires.

« Au nom des 17 écoles, je vous présente très respectueusement mes sincères remerciements pour nous avoir offert cet important lot de produits d’hygiène et de matériels de prévention » a témoigné M Ibrahima Badji, Directeur de l’école élémentaire Trypano 1

Cette intervention d’Actionaid /Sénégal résout en partie plusieurs problèmes dans le milieu scolaire au grand bonheur de l’Inspecteur de l’Education et de la Formation de Kédougou.

« Vous amenez ces produits pour 17 écoles. Dans ces 17 écoles, il y a au moins 8 centres qui doivent accueillir des élèves et des enseignants. C’est dire que l’action a été bien étudiée et le moment opportun. A côté de cela, nous avons des écoles où il n’y a pas de point d’eau. Vous nous apportez des citernes qui vont permettre au-delà même de vos écoles, de doter en citernes d’autres écoles qui n’ont pas de point d’eau. Vous avez répondu à une question pressante. L’action est incommensurable et l’aide est grandiose. Ce qui veut dire que c’est un geste très important » a soutenu M Mamadou Barry, Inspecteur de l’Education et de la Formation de Kédougou.

Ces genres d’actions sont intimement liés à la philosophie de l’ONG Actionaid/Sénégal, partenaire stratégique de KEOH.

« En soutenant les écoles, on est dans la logique de la promotion de l’Education. Ça c’est le sacerdoce. Actionaid travaille et a montré son intérêt pour accompagner les populations de Kédougou compte-tenu des difficultés, des contraintes que celles-ci rencontrent » a réaffirmé M Tandian

Cette fois-ci le principal souci de l’ONG Actionaid/Sénégal reste la préservation de la santé des élèves dans ce contexte de pandémie du coronavirus.

«Réduire le nombre de cas qui est en train d’augmenter dans la région de Kédougou mais également permettre à ce que les élèves puissent également passer les examens et concours dans de très bonnes conditions. Actionaid a une approche communautaire. Les enfants qui sont dans cette école et dans les écoles du département, de la région de Kédougou sont nos ambassadeurs et ambassadrices. Le fait de les doter de kits d’hygiène permettra de les armer pour combattre le virus » a laissé entendre M Zaccaria Sambakhé, Directeur Pays de l’ONG Actionaid/Sénégal

Au-delà des examens de fin d’année, cet appui servira aux écoles pour toujours. Toutes les dispositions seront prises au niveau des écoles bénéficiaires par une utilisation rationnelle et un respect des mesures barrières.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn