Le Trafic de bois fait perdre 30 milliards au Sénégal, selon…

Le bois de Casamance, à quand la fin du pillage ?…par Mamadou Lamine Diallo

J’avais à maintes reprises insisté sur ce dossier dont le coût économique est de l’ordre de 30 milliards par an, confirmés par la BBC. J’ai saisi l’Ambassadeur de Chine au Sénégal puisqu’il semble bien que la destination finale de ce bois de vène est la Chine.

Les élus locaux de tous bords de la Casamance sont interpellés. Sont-ils prêts à une alliance pour mettre fin à ce trafic?

Les ressources naturelles concourent à côté des facteurs travail et capital technique, humain et social à la création des richesses matérielles. On ne peut pas détruire systématiquement le capital naturel de la Casamance. C’est bien ce qui est à la base des crises politiques au Sahel et au Mali en particulier. Ce pillage des ressources naturelles s’accompagne toujours de corruption et d’affaissement des institutions.

Au Mali, il faut arrêter les sanctions de la CEDEAO et reprendre le dialogue au sein de la classe politique. Au-delà de savoir qui sera Président de la République légitime à la suite d’élections toujours bâclées, la question politique centrale est: “ si le Mali est capable de reprendre Kidal ou pas”.

Mamadou Lamine Diallo