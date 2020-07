Le véritable problème de Macky Sall c’est…

Macky n’a pas de problème avec les Sénégalais…il a des problèmes avec ses ministres incompétents, son parti truffé d’irresponsables avec des cadres muets et invisibles sur les plateaux au moment même où le président est massacré par les opposants et la société civile…

Gouvernance : Macky Sall face à l’incompétence et l’arrogance de certains ministres

Le Président de la République Macky Sall est face à de gros dilemmes. Pas que le Chef de l’Etat lui-même pose des actes pouvant le faire en mal avec les populations. Ce qui serait des problèmes qu’il aurait de son propre chef, posés avec ces dernières. Le véritable problème du Président de la République Macky Sall, c’est l’incompétence de certains de ses ministres. Des ministres qui non seulement se révèlent par leur incompétence, mais qui affichent autant d’arrogance et de mépris à l’endroit du peuple sénégalais.

Des ministres que l’on ne voit apparaître qu’à travers des scandales. Leurs noms sont à longueur de journées cités dans des affaires ayant trait à la mal gouvernance. Voilà des ministres qui aiment attiser le feu pour ensuite s’illustrer à travers des cas d’extravagance. Le ministre de l’Environnement et du Développement durable Abdou Karim Sall pris en flagrant délit de « braconnage » pour avoir transféré des gazelles oryx dont deux sont mortes au cours de l’opération à sa ferme privée, ne trouve rien de mieux à se justifier sauf qu’il est « droit dans ses bottes », avant de dire qu’il n’évoquera plus cette affaire. En somme, l’opinion nationale et internationale aura beau s’émouvoir, mais lui ministre de l’Environnement, cela ne l’ébranle guère.

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye se retrouve le nom mêlé parmi des pontes de la République qui auraient bénéficié du transfert de gazelles oryx vers leurs fermes privées. Cette affaire révèle que des ministres de la République, en dehors de nombreux domaines immobiliers dont ils sont propriétaires, possèdent des fermes dont on ne sait comment, dans quelles conditions, elles ont été acquises. Une honte pour la République, au moment où des Sénégalais peinent à trouver des maisons dont ils sont être propriétaires.

L’incompétence et la mal gouvernance atteignent une proportion inquiétante au Sénégal. La faute à des ministres de la République, comme Abdou Karim Sall, Samba Ndiobène Kâ, Moussa Baldé…, non à celle du Chef de l’Etat Macky Sall. Ce dernier, à cause de certains de ses ministres, se trouve ainsi exposé et livré à la vindicte des partis de l’opposition et d’associations se réclamant de la société civile prompt à tirer à boulets rouges sur sa personne.

Le Chef de l’Etat Macky Sall est finalement obligé d’encaisser tous les coups à cause de certains de ses ministres incompétents, mais aussi de l’irresponsabilité de ceux qui aiment bien se réclamer cadres de son parti, l’Alliance pour la République (APR) mais pourtant muets quand il est attaqué brutalement et frontalement.

