Le débat sur les gazelles est loin de connaître son épilogue. Selon « Lii Quoidien », la ruée vers les gazelles de nos hommes politiques, est surtout le fait du fétichisme. Pour le journal, le mystique y est pour beaucoup. Et y occupe une part importante.

Mais pour Walfdajiri, ce n’est rien d’autre que du braconnage, du trafic et des affaires de gros sous. Et le journal d’informer que la liste des ministres bénéficiaires s’allonge et ceci s’explique par le fait que la gazelle Oryx est vendue à 327 millions FCfa dans les pays du Golfe.

« Libération », qui « clôt » le dossier, revient sur ce qu’il appelle le protocole « Kilim ». Ce protocole a été signé entre le ministre Aly Ngouille Ndiaye et le directeur des Parcs nationaux et approuvé le 2 février dernier par le ministre de l’Environnement.