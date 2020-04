L’école peut-elle échapper aux dégâts du Coronavirus ?

ENCORE DAVANTAGE DE CRÉATIVITÉ ET D’IMAGINATION ! L’ECOLE POURRA -T-ELLE ÉCHAPPER AUX DÉGÂTS DU CORONAVIRUS ?

Par Ibrahima Felix Mboup

Socle de tout développement, univers où se cultive le bien et se forge l’homme, l’école est, sans conteste, l’instrument par lequel on construit l’avenir de la Nation. Lionel Jospin n’a pas tort de la définir comme le « berceau de la République », dans la mesure où elle donne les soldats et experts chargés de préserver et d’exaucer l’honneur de la République. Le Sénégal, naguère pays de grande tradition intellectuelle, est, aujourd’hui, au creux de la vague s’agissant de l’excellence et du génie. Tellement le niveau a drastiquement baissé. Les titres sont également désacralisés, le diplôme, au rabais. En attestent les agissements semblables à ceux du pseudo-docteur, M.Samba qui rappelle Trissotin (trois fois sot) de Molière ,dont la langue est violentée dans des communiqués officiels , à la télévision , dans les journaux et ,finalement, partout. D’aucuns prophétisent la fin de notre génie qui a émerveillé plus d’un citoyen dans le monde .Si l’on est arrivé à ce stade de la médiocrité , c’est parce qu’on a changé nos méthodes , approches , contenus et traditions pédagogiques , lesquels nous ont valu des succès éclatants et le rayonnement d’élites intellectuelles de qualité .Mais également , nous avons préféré l’avoir au savoir , le clinquant et l’accessoire ,promus par la lutte et la musique , à l’utile . Autrefois choyé et valorisé, l’enseignant est, aujourd’hui, perçu comme le plus démuni dans une fonction publique à laquelle il donne les esprits les plus brillants.

La dévalorisation des modèles a empêché que l’on ait pu anticiper sur les évènements tragiques comme l’apogée du Coronavirus qui, souvent, prennent au dépourvu. Nous ne nous sommes jamais préparés à la situation que nous vivons, celle d’une école sans école, d’une école hors des salles de classes. La promotion de l’enseignement extra muros aurait pu nous amener à imaginer ces durs moments.