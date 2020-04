Bathie Sogue : « Président, confiez la distribution des vivres aux militaires »

Bathie Sogue est connu pour sa liberté de parole et son engagement sans faille aux côtés de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacke Gaindé Fatma, Ministre Conseiller.

Il a élevé la voix pour parler directement au Président Macky Sall afin de lui attirer son attention sur la distribution des denrées alimentaires en cette période de crise due à la pandémie du Coronavirus.

Pour ce jeune aperiste de la ville sainte de Touba, seuls les militaires connus pour leur loyauté et leur engagement patriotique, peuvent valablement assurer la mission correcte de distribution des denrées de concert avec les autorités étatiques.

Étayant son propos, il veut a travers ce message de veille et d’alerte, éviter les désagréments notés lors du Magal où des prédateurs nantis sont promptes à user de leurs pouvoirs religieux ou politiques pour influencer les autorités étatiques afin de faire-valoir une légitimité d’ayant-droit alors que ses vivres de soudure sont destinés exclusivement aux populations défavorisées et démunies où le fait de joindre les deux bouts est devenu un véritable parcours de combattant.

On peut aisément comprendre son inquiétude car sont nombreux les prédateurs religieux qui ont déjà commencé à balayer leurs magasins en attendant de recevoir leurs parts des vivres de soudure. Et présentement, ils sont en train de mettre beaucoup de crédit dans leurs téléphones portables pour appeler les sous-préfectures, les Préfectures, les Gouvernances et les Ministères pour quémander.

En tout état de cause un homme averti en vaut deux et l’heure est tellement grave qu’on ne doit pas profiter de ces moments pour échouer dans la mission. Comme quoi l’armée qui a pour mission d’assurer la défense des populations et de leurs biens est mieux indiquée pour la distribution correcte des denrées alimentaires dans la plus grande transparence. Ce qui a motivé l’acte posé par le jeune Bathie Sogue, membre de la Cojer, cette branche de jeune qui accompagne le Président Macky Sall pour la réussite de son mandat.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn