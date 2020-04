Coronavirus…Mamadou Bamba Ndiaye : « Je regrette le comportement de certains opposants »

Le leader du Mouvement populaire pour le socialisme/Selal, Mamadou Bamba Ndiaye garde sa tête sur les épaules. Ancien militant trotskyste, Mamadou Bamba Ndiaye fait partie de ces rares hommes politiques au Sénégal à avoir toujours la lucidité en faisant une lecture pertinente de la situation nationale telle qu’elle se présente. Quoi de plus normal donc que de recueillir son avis via courriel sur la situation que traverse le Sénégal, le monde entier, en guerre contre le coronavirus.

Le Sénégal se trouve confronté à la grande menace qui pèse sur la planète, le coronavirus. Quelle lecture faites-vous de la situation et approuvez-vous les mesures prises par le Chef de l’État Macky Sall ?

Le coronavirus crée une situation inédite. Notre pays n’a jamais connu de véritable guerre ni de conflits graves comme ceux qu’on voit dans les autres pays africains. Nous sommes des habitués du temps de paix. C’est pourquoi il est normal que nous soyons quelque peu déroutés par l’attaque du coronavirus dont l’impact sur la vie des populations et le fonctionnement de l’économie équivaut à une véritable guerre. Je crois qu’effectivement il n’est pas exagéré de dire que nous sommes en guerre. C’est notre sort commun qui est en jeu et il est tout à fait concevable que les conflits secondaires et les oppositions politiques s’effacent momentanément. De ce point de vue, je salue l’ouverture du président Macky Sall qui a reçu l’opposition et la société civile pour discuter de la meilleure façon de mener et de gagner cette guerre.

Il est normal aussi que toutes les forces vives de la nation se regroupent autour du chef de l’État. C’est le moindre des réflexes patriotiques. C’est pourquoi je salue l’adoption à l’unanimité de la loi d’habilitation par les députés qui se sont mis d’accord pour supprimer les amendements contestés. Je regrette simplement le comportement assez surprenant de certains de nos amis de l’opposition dite radicale qui me donnent l’impression d’être en retard sur la situation et de s’accrocher encore à des tactiques de positionnement personnel qui sont vraiment hors de saison à mon avis.

Face à cette situation, avez-vous des propositions à faire ?

Les propositions, nous les attendons tous des hommes de l’art, les médecins ainsi que les spécialistes de la santé publique et de la gestion des situations d’urgence. Il est vrai que le Sénégal reste le Sénégal, ce pays où tout le monde devient entraîneur quand l’équipe nationale de football doit jouer un match important. Aujourd’hui, presque tout le monde est devenu spécialiste de la gestion du coronavirus. Laissons la définition des voies et moyens de la lutte aux spécialistes et essayons de les aider en favorisant la consolidation de l’unité nationale et le respect effectif des mesures décidées par les services compétents. Cela veut dire qu’il faut aujourd’hui encourager la participation de tous par une bonne communication sociale et une implication de tous les leaders d’opinion pour endiguer le coronavirus. Cela veut dire aussi qu’il faut la plus grande transparence dans les opérations, notamment les opérations financières et le soutien à apporter aux plus démunis. Seule cette transparence permettra de renforcer la crédibilité des actions engagées et de consolider l’adhésion et la mobilisation populaires autour d’elles.

Des spécialistes de la santé alertent et soutiennent que, face à la progression de la pandémie, on s’achemine inévitablement vers le confinement total. Ne pensez-vous pas que le confinement peut-être source de dangers pour un pays comme le Sénégal, compte tenu de sa situation économique et sociale ?

Je constate avec effroi que les pays comme la Grande Bretagne qui ne voulaient pas du confinement y ont recours aujourd’hui. Le confinement est une mesure redoutable qui semble cependant s’imposer un peu partout dans le monde comme l’arme ultime de la lutte contre le Covid-19. Il est évident qu’un confinement général de la population ne peut qu’avoir des conséquences désastreuses pour les familles qui vivent au jour le jour ainsi que pour l’économie et la société de façon générale. Mais encore une fois laissons la parole aux spécialistes et faisons de notre mieux pour observer et faire observer leurs recommandations. Il n’y a pas d’autre voie raisonnable que celle-là.

Le Président de la République, dans la foulée des mesures annoncées pour permettre à l’Afrique de faire face au coronavirus, a plaidé l’annulation de la dette des États du continent. Soutenez-vous cette démarche et quelles sont les actions que vous proposez afin de contraindre les partenaires bilatéraux et multilatéraux à accepter une telle revendication pour l’Afrique ?

Mais il est temps que les chefs d’État africains cessent de revendiquer et qu’ils prennent leurs responsabilités ! Qui pourrait comprendre qu’un chef d’État africain décide aujourd’hui de consacrer des centaines de milliards Cfa au paiement du service de la dette alors que la survie immédiate des gens est en jeu. Aujourd’hui, face à la situation créée par le coronavirus, tous les États sont en train de faire le nécessaire sans se préoccuper des états d’âme de partenaires bilatéraux ou multilatéraux. Il faut sauver son peuple d’abord, le reste viendra après ! L’Afrique, à mon avis, ne doit pas faire exception. C’est pourquoi je ne peux que souscrire à cette proposition du président Macky Sall tout en lui demandant de l’appliquer tout de suite.

Dans cette lutte contre le coronavirus, tout le monde constate pour s’en désoler un manque d’unité de la part de toute l’Afrique pour faire front au coronavirus. Dans ce sens, quel appel lancez-vous à toute l’Afrique ?

Mais voilà ! Cette question de la suspension du paiement du service de la dette aurait pu constituer l’une premières actions communes décidées par l’Union africaine ou une communauté régionale comme la Cedeao. D’ailleurs, il n’est pas trop tard pour le faire. D’une façon générale, il est évident que seule l’unité des États africains peut nous renforcer et accroître nos chances de victoire dans la guerre contre le coronavirus. Aujourd’hui, l’Afrique ne peut compter que sur ses propres capacités. Ce n’est pas la France, l’Italie ou les Usa, qui ont de sérieux problèmes pour soigner leurs malades, qui vont venir à notre secours en cas d’explosion de la pandémie en Afrique. C’est pourquoi, je souhaiterais que le président du Sénégal soit en première ligne pour provoquer des concertations urgentes avec ses collègues de l’Union africaine pour mettre en place un plan africain de riposte contre le Covid-19.

Le secrétaire général de l’ONU a délivré un discours catastrophique pour l’Afrique face à la pandémie du coronavirus. Quelle lecture en faites-vous ?

Aucune. C’est la répétition des mêmes banalités auxquelles ces gens nous ont habitués. Ils chercheront toujours à nous présenter comme des mineurs et des incapables. C’est à nous de démontrer le contraire et de refuser de perdre notre temps dans des polémiques stériles.