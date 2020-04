Guerre contre le Coronavirus…Ces Sénégalais qui ont trahi la Nation

Guerre contre le coronavirus : La traîtrise d’Ousmane Sonko et de ses autres compagnons troubadours

Le Sénégal peut paraître parfois comme étant un pays particulier. Un pays où des troubadours de la trempe d’Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna, Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, Thierno Bocoum, quand tout est blanc, osent regarder tout le monde les yeux dans les yeux pour dire que c’est noir. Si, à les écouter parler, dresser le tableau de la situation au Sénégal, on a toujours froid au dos.

Au fond que représentent Mamadou Lamine Diallo qui n’a pu être député pour l’actuelle législature que grâce au « yobaléma ». Pour Abdoul Mbaye, pendant que lui pleurait de sa déconvenue, beaucoup riaient sous cape. Pour notre, nous avons été même à avoir de la pitié de cet homme. Un ancien Premier ministre être rabaissé si bas de l’échelon au sortir d’élections législatives avec un score où c’est le zéro, virgule, suivi encore de zéro, devrait toute honte bue, se terrer dans son coin et se taire définitivement.

« Les idiots-crates » se pavanent

Abdoul Mbaye avait toute l’occasion de se distinguer aux yeux de l’opinion, en acceptant au fond la perche qui lui avait été tendue par le Chef de l’Etat, Macky Sall à l’occasion des consultations qu’effectuait ce dernier, pour recueillir l’avis de larges secteurs de la nation quant à la guerre que livre le Sénégal contre le coronavirus.

Ne parlons pas de ces amuseurs de la galerie que sont Guy Marius Sagna et Thierno Bocoum qui ont du mal à gérer même les boutons de leurs propres chemises. Mais appesantissons-nous sur l’autre énergumène, Ousmane Sonko. Vivement de prochaines élections au Sénégal, afin qu’il descende de son piédestal. Ousmane Sonko feint d’oublier qu’il a été élu député à l’Assemblée nationale que grâce au système du plus fort reste qu’accorde notre code électoral. Un système que nous pensons anti-démocratique car permettant parfois à des « idiots-crates » de se pavaner comme il se doit dans les couloirs de l’Assemblée nationale, et de se dire agir au nom du peuple, pour sortir n’importe quelles sortes de sornettes au sein de l’hémicycle.

Si un troubadour comme Ousmane Sonko s’est retrouvé troisième lors de l’élection présidentielle dernière au point de mépriser par la suite le peuple sénégalais, c’est bien parce que des candidats comme Khalifa Sall, Karim Wade ne se sont pas finalement alignés à la course.

« Les cons, ça ose tout… »

Seulement, Ousmane Sonko ne garde aucune reconnaissance vis-à-vis de son électorat. Car, c’est tout le peuple sénégalais qui debout, se range derrière le Président de la République pour se mettre en guerre contre le coronavirus. Député que par la grâce du système du plus fort reste, Ousmane Sonko déclare s’opposer à la loi d’habilitation que les circonstances pareilles exigent pour permettre au Chef de l’Etat d’agir au plus vite compte tenu de l’urgence de l’heure.

Non mais, Ousmane Sonko a-t-il bien écouté son collègue parlementaire Cheikh Bara Dolly Mbacké, Président du groupe parlementaire « Liberté, démocratie », lorsque ce dernier a indiqué à l’occasion du vote du projet de loi d’habilitation : « Je voudrais exprimer, solennellement, au sein de cet hémicycle notre soutien total à l’habilitation souhaitée par le Président de la république à travers ce texte de loi pour disposer de moyens et de pouvoirs d’intervention rapide et efficace et sans obstacle majeur dans le cadre de la lutte contre le Covid -19 ».

Décidément, « les cons, ça ose tout. Et c’est à ça qu’on les reconnaît ». Et puis, tôt ou tard, la traîtrise finira par se payer. L’histoire retiendra de la pire des manières, tous les traîtres qui ont tourné le dos à la nation, alors qu’elle faisait face à un adversaire si dangereux que le coronavirus.

La rédaction de Xibaaru