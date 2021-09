La légalisation de l’avortement médicalisé : une obligation de l’Etat Sénégalais…Par Moustapha Diakhaté

Accuser les associations féminines de revendiquer la légalisation de l’IVG de confort est une déformation fantaisiste de leur combat fondamentalement humaniste

Les associations féministes ne revendiquent pas la légalisation de l’Interruption Volontaire de Grossesse, IVG.

Elles luttent pour l’applicable du protocole Maputo que le Sénégal a signé et ratifié et qui est désormais une norme supérieure à la Constitution du Sénégal. Les associations féministes rappellent au Sénégal qu’il doit absolument respecter sa parole et sa signature.

Un bon musulman doit toujours dire la vérité. Son honneur est de combattre ceux qui commettent l’inceste ou le viol au lieu de dénigrer les femmes qui soutiennent leurs victimes.

En violation du Protocole de Maputo qu’il a signé et ratifié, l’avortement est toujours interdit par le code penal au Sénégal. Il est cependant toujours pratiqué clandestinement et partout au Sénégal, « pays béni où reposent Cheikh Oumar Foutiyou, Bamba, Maodo, Baye Niass et Baye Laye »et souvent dans des conditions sanitaires catastrophiques avec pertes en vies humaines.

J’encourage le Comité sénégalais des droits de l’homme, la Rencontre africaine des droits de l’homme (RADDHO), la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) et Amnesty international à ne ménager aucun effort pour faire du protocole de Maputo un droit auquel peuvent recourir les femmes victimes de viol et d’inceste.

J’invite aussi les associations féminines à demander à Monsieur le Président de la République d’appliquer,sans délai, l’article 14 de la charte africaine des droits de l’homme et de la femme qui dispose : «1. Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent : a) le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;

b) le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances ;

c) le libre choix des méthodes de contraception ;

d) le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;

e) le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d’infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement reconnues ;

f) le droit à l’éducation sur la planification familiale.

2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes d’information, d’éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ;

b) fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et améliorer les services existants ;

c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus.»