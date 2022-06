Législatives 2022 : Néné Fatoumata Tall invite les membres de Benno à donner la majorité à Macky Sall

Le ministre de Jeunesse Néné Fatoumata Tall, s’est exprimée, en remerciant le Président Macky Sall d’avoir porté son choix sur sa personne pour la liste départementale de Guediawaye pour les élections législatives de Juillet 2022.

Elle s’est exprimée en ses termes : « au cours de ces quelques mots, je veux remercier et je dois remercier d’abord son excellence le Président de la république Monsieur Macky SALL pour, encore une fois, l’insigne honneur qu’il me fait en me désignant tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar dans notre département de Guédiawaye pour les élections législatives du 31 juillet 2022.

A l’endroit du coordonnateur départemental et à tous les responsables de la coalition, j’exprime mes vifs remerciements et sais pouvoir compter sur leur précieux engagement pour aller vers l’objectif commun, offrir à notre coalition Benno Bokk Yakaar, une victoire éclatante au soir du scrutin.

Outre ma désignation, il est à relever celle de beaucoup de jeunes, et, plus particulièrement des femmes. Grande preuve s’il en était encore besoin, de la place singulière que son excellence le Président de la république Monsieur Macky SALL accorde à ces derniers.

Dans l’exercice de cette lourde responsabilité, que j’accepte avec humilité et détermination, j’appelle tous mes frères et sœurs du département de Guédiawaye à faire corps et travailler ensemble pour contribuer à donner au président de la République la majorité absolue à l’assemblée nationale afin qu’il poursuive le travail de développement du Sénégal, salué par nos compatriotes et toute l’Afrique.

Vive la Coalition Benno Bokk Yakaar. »

Elle promet de ne ménager aucun effort pour la victoire de la coalition BBY à Guediawaye.