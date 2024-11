Législatives 2024 : Faibles taux de participation

Ce n’est pas encore le grand rush dans les centres de vote ce dimanche 17 novembre, jour d’élections législatives anticipées. Selon les informations issues des préfectures, rare sont les taux de participation qui ont atteint 12% à 10h.

À Guédiawaye, le taux de participation n’a pas encore atteint 10% deux heures après l’ouverture des bureaux de vote. En effet, dans ce département de la banlieue, la préfecture a indiqué un taux de participation de 8,1%. Presque pareil pour Podor qui enregistre 8%. Dans le département de Rufisque, la préfecture informe d’un taux de participation de 10, 3% comme Foundiougne qui est à 10,4% à 10h, rapporte Seneweb.

Les départements de Gossas et de Bambey de la région de Diourbel enregistrent respectivement 11,4% et 10,41% de taux de participation. Les préfectures de Sédhiou et de Goudomp ont respectivement annoncé 11,34% et 11,71%. Les départements d’Oussouye de la région de Ziguinchor et de Médina Yoro Foula de la région Kolda enregistrent les plus gros taux de participation à 10h avec respectivement 12% et 14%.