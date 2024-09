Législatives 2024 : La Diaspora à l’aube d’une nouvelle ère (Par Momar Dieng Diop)

Les élections législatives du 17 novembre 2024 s’annoncent comme un tournant décisif pour la diaspora sénégalaise. Longtemps reléguée aux marges de la scène politique, cette composante de la nation voit enfin s’ouvrir l’opportunité de prendre en main son destin. Un regard rétrospectif révèle que, depuis des années, les régimes successifs ont négligé la diaspora, malgré son rôle essentiel dans l’économie et le tissu social du pays. En plus de ses transferts de fonds, de ses contributions au développement local et d’autres apports significatifs, la diaspora demeure marginalisée dans les décisions politiques. Pourtant, elle regorge de compétences et de talents qui, s’ils étaient pleinement valorisés, pourraient considérablement accélérer le développement du Sénégal. Ce statut secondaire ne peut plus être toléré. La diaspora doit se mobiliser pour élire ses propres députés, en dehors des chapelles politiques.

Ces élections offrent une occasion unique de transformer la donne : l’élection, par la diaspora elle-même, de 15 députés exclusivement issus de ses rangs, rompant ainsi avec les anciennes pratiques. Cependant, pour que ce moment historique se concrétise et que ces représentants soient à la hauteur des enjeux, il est important que la diaspora dépasse les divisions et clivages politiques qui ont longtemps freiné son élan. Il ne s’agit plus de se perdre dans des querelles partisanes ni de succomber aux sirènes de promesses électorales vaines et sans suite. Non, l’heure est à l’unité. Le moment est venu de désigner des élus capables de défendre nos intérêts avec pragmatisme et sur le long terme, afin de transformer en profondeur notre Assemblée nationale, longtemps minée par la médiocrité du régime sortant. Ce scrutin va bien au-delà d’un simple rendez-vous électoral ; il marque la fin d’une longue période de marginalisation, où la diaspora n’était perçue que comme un réservoir de voix pour les politiques. Désormais, l’heure est à l’action. Forte de sa résilience, la diaspora entend affirmer ses droits et exercer toute son influence sur l’avenir du pays.

Dans cette perspective, une plateforme de concertation sera mise en place dans les plus brefs délais. Son objectif sera de rassembler toutes les forces vives de la diaspora, de manière inclusive et transparente, afin de définir une stratégie commune pour les élections à venir. L’objectif est clair : choisir des représentants compétents et dévoués, capables de défendre les intérêts de la diaspora à l’Assemblée nationale et de contribuer activement au développement de notre mère patrie.

La diaspora sénégalaise sera ce que ses composants en feront. Pour que la 15e région devienne une réalité, il est nécessaire de se mobiliser et de prendre les choses en main. Ce moment est important, car il ne s’agit pas simplement d’élire des députés, mais de construire l’avenir du Sénégal avec toutes ses composantes. La chance de disposer de compétences exceptionnelles au sein de notre diaspora est à saisir, et le temps est venu de les mettre au service du pays.

Ensemble, nous devons jouer notre rôle pour le développement du Sénégal. Ces élections législatives constituent une occasion à la diaspora de faire entendre sa voix et de démontrer qu’elle est bien plus qu’un simple levier économique. C’est une entité à part entière, avec ses propres réalités, défis et ambitions. En prenant notre destin en main, cette opportunité peut se transformer en un véritable moteur de développement pour le Sénégal, tout en assurant une meilleure prise en charge des préoccupations des Sénégalais de l’extérieur.

Le 17 novembre 2024 doit s’écrire en lettres d’or dans l’histoire de la diaspora. C’est l’occasion de faire de cette date un véritable succès, en nous unissant, en surmontant les divisions et en élisant des députés capables de répondre aux défis qui nous interpellent. La diaspora sénégalaise a un rôle déterminant à jouer dans la construction d’un avenir prometteur pour notre nation. Mobilisons-nous pour transformer cette vision en une réalité, afin que la 15e région ne soit plus qu’une simple idée, mais devienne une force dynamique au service du Sénégal. C’est le moment d’affirmer notre pouvoir, de revendiquer notre place et de faire entendre notre voix. Ne laissons personne choisir à notre place ; ensemble, nous avons le potentiel de bâtir notre destin et de construire un Sénégal meilleur.