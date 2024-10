Législatives 2024 : La profession de foi de la coalition Samm Sunu Rew

La Coalition Républicaine Samm Sunu Rew JOTALI KADDU ASKAN WI, sous la conduite de Pape Modou Fall, se veut un phare d’intégrité et d’engagement au service de notre nation. Nous nous engageons à pro mouvoir des députés exemplaires, animés par des valeurs bien sénégalaises de Ngor, Maandu, Jom, Yiw, Mougn, kersa entre autres. (Vos) représentants seront les garants de l’éthique en politique, veillant à ce que chaque décision prise soit guidée par l’intérêt général (JOTALI KADDU ASKANWI) car nous serons de vrais relais pour le peuple. Imbus des principes et valeurs des différentes principauté du Sénégal profond, nos édiles porteront les revendications de la base et travaillerons à la restauration de l’idéal républicain dans une Assemblée plurielle et respectueuse de la diversité dans un Sénégal de tous.

• Ensemble, nous sommes résolument tournés vers des projets essentiels pour le développement durable de notre pays. (Nous) défendrons l’accès à l’éducation pour tous, la santé de qualité, et la création d’emplois durables.

•Ensemble, nos députés travailleront sans relâche pour mettre en œuvre des politiques qui (favorisent ) l’égalité des chances et le progrès économique, tout en préservant notre environnement. Leur comportement exemplaire et leur dévouement seront des modèles pour les générations futures, illustrant ainsi le type de leadership dont notre pays a besoin.

• Ensemble, nous aspirons à bâtir un Sénégal meilleur, où la transparence, la responsabilité et l’écoute des citoyens seront au cœur de toute action.

• Ensemble pour les priorités du présent, nous travaillons à jeter les bases d’un avenir radieux pour le Sénégal de demain.

La Coalition Républicaine Samm Sunu Rew JOTALI KADDU ASKAN WI reste une force de changement, entièrement dévouée à la Construction nationale, à la sécurité et au bien-être du peuple sénégalais Avec des députés intègres, engagés et à votre écoute, nous sommes déterminés à transformer notre vision en réalité. LE PEUPLE, notre priorité