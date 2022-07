Législatives : Alioune Ndoye et Barth draguent les dakarois avec les secours de Tabaski

L’épique bataille de Dakar aura bel et bien lieu lors des prochaines élections législatives prévues le 31 juillet 2022. Les têtes de listes majoritaires de Yewwi et Benno à Dakar ont déjà ouvert les hostilités, selon Les Echos. Barthélémy Dias et Alioune Ndoye, respectivement édiles de la capitale et de Dakar-Plateau comptent bien saisir le prétexte de la Tabaski.

Autrement dit, ils rivalisent de générosité dans la distribution des fameux secours pour rallier le maximum de suffrages sur eux en perspective des législatives. Si pour la Ville de Dakar, les langues tardent à se délier sur le montant exact décaissé, il se susurre que le ministre de Pêche aurait casqué 700 millions de FCFA.