Législatives anticipées : La coalition Diomaye Président change de stratégie

La dissolution de l’Assemblée nationale sous la domination, dans sa configuration actuelle, du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY) est de plus en plus agitée. D’après L’AS, la coalition au pouvoir, « Diomaye Président » anticipe déjà en perspectives des prochaines joutes électorales. « Après Jotna en 2019, Yewwi en 2021 et « Diomaye Président » en 2024, une nouvelle coalition électorale dense [sera] dirigée par Pastef au Parlement », prédit le journal.

Dans ce sillage, souffle celui-ci, « des discussions se tiennent actuellement pour voir comment élargir la coalition présidentielle à travers la création d’une nouvelle alliance ». La même source affirme que les leaders de « Diomaye Président » réfléchissent sur un nouveau nom.

« Vu que [Diomaye Président] n’est plus à l’ordre du jour et que Yewwi Askan Wi n’est plus ce bloc compact d’avant les Législatives 2022, il devient logique de créer une nouvelle entité qui tient compte de la nouvelle donne », avance le quotidien d’information.

Cette nouvelle plateforme va regrouper, entre autres, « le Grand parti [d’El Hadji Malick Gakou] et le PRP [Parti républicain pour le progrès de Déthié Fall], et éventuellement le PUR [dont le candidat Aliou Mamadou Dia est arrivé troisième à l’issue de la Présidentielle du 24 mars dernier avec 2,8 des voix]. L’entrée de Mamadou Lamine Diallo (Tekki) est aussi annoncée, complète L’AS repris par Seneweb.