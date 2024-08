Israël continue de livrer des navires au Sénégal !

N’en déplaise aux organisations de la société civile sénégalaise, dénonçant les « exactions et violences » que subit le peuple palestinien, Israël continue d’honorer ses contrats avec l’État du Sénégal. Les Échos, reprenant des informations publiées par Israël Shipyards, rapporte que la marine sénégalaise a reçu une embarcation de 24 mètres de la société israélienne. Les navires dénommés « Yoff » et « Fadiouth » sont arrivés à la base navale de Dakar après un voyage depuis Haïfa.

Auparavant, signale la source, le Sénégal avait acheté auprès du même fournisseur des navires de pointes tels que le Shaldag MK et le MK V. Ces engins « équipés pour une gamme de missions notamment de patrouille, d’interdiction et d’opérations spéciales » ont pour vocation de lutter contre la piraterie, la pêche illégale, entre autres.

« Ces livraisons reflètent l’intérêt stratégique plus large d’Israël à entretenir de solides relations de défense avec les pays d’Afrique et d’ailleurs. En soutenant les besoins de défense de pays comme le Sénégal, Israël favorise non seulement les relations bilatérales mais contribue également à la stabilité régionale », glisse le quotidien d’information repris par Seneweb.

Pas moins de 19 organisations dont la Coalition sénégalaise pour la cause palestinienne et Frapp, ont écrit au Président Bassirou Diomaye Faye, réclamant « l’expulsion immédiate de l’Ambassadeur de l’État génocidaire d’Israël du Sénégal », ainsi que « le réexamen de tous les accords et conventions signés avec le gouvernement de ce pays », entre autres.