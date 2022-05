Législatives : des fidèles de Macky à l’assaut des départements

Le président Macky (à droite) et son ancien ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye

Si Macky Sall a misé sur des socialistes pour la bataille de Dakar, dans les autres départements du pays, par contre, il a misé sur des figures emblématiques de la mouvance présidentielle pour aller à l’assaut des suffrages des électeurs. A Guédiawaye, c’est la ministre Néné Fatoumata Tall qui conduira la liste de la majorité présidentielle et fera face à la bande à Ameth Aidara et autres tandis que Awa Niang, questeur de l’Assemblée nationale, l’ancien député libéral Daour Niang Ndiaye et l’ancien maire Pape Sagna Mbaye s’aligneront à Pikine.

A Keur Massar, Aminata Assome Diatta ira au front alors que son homologue de l’Habitat, Abdoulaye Saydou Sow livrera bataille dans le département de Kaffrine. Le patron de la SENELEC, Pape Demba Bitèye, conduira la bataille de Kaolack et Aly Ngouille Ndiaye, l’ancien premier flic essayera de faire régner l’ordre à Linguère. A Ranérou Ferlo et Podor, Aliou Dembourou Sow et Abdoulaye Daouda Diallo mèneront respectivement la danse.

Amadou Mansour Faye, le beau-frère de sa majesté, défendra les couleurs de Benno à Saint-Louis. Augustin Tine et Aymerou Gning porteront le flambeau respectivement à Thiès et Tivaouane. A Ziguinchor, c’est la secrétaire d’Etat, Victorine Anquediche Ndeye qui aura la lourde tâche d’affronter les poulains de…Lire la suite ici