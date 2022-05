Alioune Ndoye : « Les 7 députés de Dakar sont à notre portée »

Alioune Ndoye se montre rassurant. Être tête de liste de la coalition présidentielle dans le département de Dakar dont plusieurs communes sont entre les mains de l’opposition, reste un challenge pour lui. Mais le maire du Plateau n’a aucun doute que le coup de 2017, où les 7 députés de la capitale ont été raflés par le pouvoir, sera réédité.

« Je vais être franc, ce choix est avancé et se murmure. Nous sommes très disciplinés et donnons toujours la primeur à la hiérarchie. Mon parti d’appartenance et mon parcours expliquent sûrement cette posture de discipline. Actuellement, nous sommes en phase de démarrer collectivement le travail car ce n’est pas une histoire de tête de liste. C’est une histoire d’équipe, de projet, une histoire même de régime. Dakar est la capitale du Sénégal et a toujours été une zone assez difficile, politiquement parlant, pour tout pouvoir en place. Mais Dieu merci, depuis que le Président Macky Sall est là, le pouvoir a gagné toutes les élections nationales.

Nous voulons tout faire pour respecter cette tradition comme nous l’avions fait lors des dernières Législatives. Nous allons rééditer cette performance, c’est-à-dire, gagner les 7 députés de Dakar. Ça sera simplement une suite logique de l’excellent travail qui est en train d’être fait au Sénégal. Nous avons en face de nous une opposition qui a un projet simple qui n’est pas de renforcer la démocratie sénégalaise. D’ailleurs, certains d’entre eux se disent anti-système et il est bon de savoir de quel système ils parlent. C’est le système démocratique sénégalais qui fait qu’au Sénégal nous n’accédons pas au pouvoir par les armes, avec un projet fait uniquement d’insultes et de diffamations. L’objectif de l’opposition est basique. L’autre aspect de leur discours, c’est de dire : « Mettons-nous ensemble pour gagner afin de pouvoir voter des lois d’amnistie au profit de deux personnes », a-t-il déclaré dans un entretien avec Emedia.