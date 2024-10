Législatives : le PRC persiste et signe…derrière Macky Sall

ELECTION LEGISLATIVE ANTICIPEE DU 17 NOVEMBRE 2024

COMMUNIQUE DE PRESSE DU PARTI REPUBLICAIN ET CITOYEN (PRC)

RESOLUTION DU BUREAU POLITIQUE NATIONAL

Dans un contexte politique marqué par des défections et des trahisons les plus rocambolesques les unes que les autres, le Parti Républicain et Citoyen (PRC) renouvelle son soutien indéfectible et son engagement sans faille derrière le Président Macky SALL.

En perspective de l’élection législative anticipée du 17 novembre 2024, le Parti Républicain et Citoyen décide, après consultations de toutes ses entités au niveau national et dans la diaspora de soutenir activement la liste TAKKU WALLU Sénégal dirigée par le Président Macky SALL.

A cet effet, nous réitérons notre ancrage dans la coalition TAKKU WALLU en tant que membre fondateur, et travaillons à faire triompher notre inter coalition pour imposer la cohabitation au régime en place, afin de sauver le Sénégal de lendemains sombres. Tous nos militants et responsables seront fortement mobilisés durant la campagne pour faire gagner la liste TAKKU WALLU.

Le Secrétaire Général national

Amadou Moctar NDIAYE

Ex Conseiller Technique du Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries